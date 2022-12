Hasičská liga Chrudimska skončila. Letos jí vévodily týmy z Morašic a Seče

Slavnostním večerem a vyhlášením výsledků byl definitivně zakončen letošní ročník Ligy okresu Chrudim v požárním útoku. Pořádání akce se tentokrát zhostila soutěžní družstva SDH Morašice a sál místní Hospody ve Dvoře byl zaplněn do posledního místa. Bezmála 130 hasičů a hasiček dorazilo do Morašic převzít ocenění za své sportovní výkony a užít si na závěr sezóny také trochu tance a zábavy. Co se týká výsledků, byl letošní ročník ligy vyrovnaný až do poslední chvíle v obou kategoriích. O konečné pořadí se bojovalo až do úplného konce, a tím byla právě soutěž v Morašicích.

Vítězové ligy se radují. V Morašicích vládla přátelská a veselá atmosféra. | Foto: Milan Bleha