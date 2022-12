"Hasiči vzhledem k zásahové činnosti musí být vždy oholeni, aby mohli použít dýchací přístroj. Jediné, co mohou mít, je knír, a tak ani letos ani trošičku neváhali a již podeváté se do této akce zapojili. Podívejte se, jak za ten měsíc knír vyrostl hasičům z Chrudimi, a jak to našim hasičům s knírkem sluší," uvedla mluvčí krajských profesionálních záchranářů Vendula Horáková.