„S hrabátkem prý přijedou až v úterý. Nechápeme to, vždyť jde o obrovské množství vody, která teče vniveč,“ divili se lidé shromáždění u hydrantu. Provozovatelem vodovodu je Vodárenská společnost a.s. Chrudim. Její ředitel Roman Pešek na otázku Deníku odpověděl, že havárii nešlo okamžitě řešit.

„Museli jsme čekat na vytýčení ostatních sítí, bez toho bychom je mohli přetrhat. Bohužel do toho přišel prodloužený víkend, takže práce začaly až v úterý ráno. Ano, optimální to není, ale urychlit to nešlo. Zásah bude větší, než jsme čekali, navíc musíme odstranit zákaly na větvi do Hrochova Týnce,“ uvedl Roman Pešek.