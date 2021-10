Na přímou otázku Deníku, koho volil, nejprve odmítl odpovědět. Pak ale připomněl svá předchozí slova, že jeho letošní volba „nebyla ideologická, nýbrž o pojetí demokracie“.

Jako ideologické protivníky v předcházejících větách označil pravicové strany sdružené v koalicích Spolu a PirSTAN. A zároveň se kategoricky vymezil proti „oligarchovi Babišovi“. Výsledek voleb kvitoval s velkým uspokojením.

„Tyto volby byly o pojetí demokracie a vidím vítězství stran, které se štítí spolupráce s oligarchou. Zvítězily strany, které mají stejný názor na demokracii jako já, ačkoliv jsou ideologicky jinde než já. Jsem rád, že se vrací normální společenská diskuze, už jsem byl z vývoje v Česku smutný a bezradný. Z výsledků voleb vyplývá, že chceme být standardní demokracií,“ dodal Netolický.

Sociální demokracie v Pardubickém kraji přesto dosáhla nadprůměrného výsledku, dostala zde 5,05 procenta hlasů a skončila mezi čtyřmi nejúspěšnějšími v rámci 14 českých krajů.

Druhou stranou mince je debakl sociální demokracie, který je ale podle jeho slov logickým důsledkem paktování se strany s ANO ve vládě.

„ČSSD jen sklízí, co zasela. Mrzí mě, že došlo na naše slova, na co jsme poslední měsíce upozorňovali. Od jara jsme se snažili postavit stranu na nohy, abychom nebyli béčkem Andreje Babiše. To se ale bohužel nepodařilo,“ uvedl Netolický.

Šéf poslaneckého klubu ČSSD, dosavadní chrudimský poslanec a čtyřka na letošní kandidátce Jan Chvojka označil debakl strany ve volbách za „studenou sprchu“.



„Ztratili jsme vliv na chod státu. ČSSD teď musí projít hlubokou sebereflexí a začít pracovat na tom, aby se rychle vrátila zpět. Vzorem by pro nás měla být strana lidová, která v roce 2010 taky vypadla a dokázala se vrátit,“ řekl a poděkoval za získané preferenční hlasy. Obdržel jich 1080, z krajské kandidátky suverénně nejvíc.

Hřebíčkem do rakve podle Netolického bylo, když lídr Jan Hamáček pár dní před volbami připustil pokračování koalice s Babišem i v příští vládě. „To už odradilo i řadu dalších členů strany. Vidím ale prostor pro vnitrostranickou obrodu,“ dodal Netolický.

Pardubický hejtman se v souvislosti s očekávanými obstrukcemi ze strany prezidenta Miloše Zemana neobává dlouhotrvajících potíží při sestavování vlády.

„Demokratická koalice bude mít většinu a zvolí si předsedu sněmovny. Takže aby se pak nestalo, že se obě komory parlamentu usnesou recipročně také na vztahu k osobě prezidenta. V Česku prostě nastává změna,“ uzavřel Netolický.