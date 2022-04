Hejtmanství dostane od státu víc peněz na opravu silnic zničených stavbou D35

Stát pošle do Pardubického kraje peníze na opravy silnic, které jsou poškozené po stavbě dálnice D35 na Pardubicku, Chrudimsku, Orlicku i Svitavsku. Silnice druhé a třetí třídy jsou ve špatném stavu hlavně poté, co po nich těžká technika navážela materiál. Někteří řidiči kamionů totiž nerespektovali oficiální trasy. Stát do krajů v příštím roce pošle na opravy silnic šest miliard korun. Pardubický kraj by měl dostat o 100 milionů korun více než letos.

Stav silnic poškozených stavbou D35 se bude řešit | Foto: Deník/Nikola Remešová

Stát má kraji přidělit peníze na opravu takzvaných návozových cest, po kterých se vozil těžký materiál a technika na stavbu nového dálničního úseku. Problémem ale je, že kamiony často jezdily i po jiných než stanovených cestách. „Zatím nám byly přiznány opravy jen na oficiálních návozových cestách. Dopravci ale bohužel jezdili i přes jiné trasy a tyto silnice jsou nyní ve velmi špatném stavu,“ potvrdil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Silnice ve špatném stavu po návozu stavebního materiálu k D35 jsou například silnice v okolí Luže na Chrudimsku. Psali jsme o tom už před třemi lety: Obce na cestě od kamenolomu trpí stavbou dálnice D35 Ministr dopravy Martin Kupka při své nedávné návštěvě Pardubic upozornil, že ze státního rozpočtu do kraje plyne rekordní částka. Miliardy korun od státu jdou ale především na stavbu železnic a modernizaci železničního uzlu. Dálnice D35 Časy-Ostrov



Úsek dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem by měl být hotový dřív, než se původně předpokládalo. Firma, která na dálnici pracuje, oznámila, že novou část dokončí v závěru letošního roku. Podle plánu jde i stavba komplikovaného mostu přes železniční stanici Uhersko. Řidiči by na téměř patnáctikilometrový úsek dálnice mohli vyjet už 22. prosince.



Více o stavbě dálnice čtěte ZDE „Další miliardy plynou do stavby dálnice D35 a uvědomujeme si, že to přináší další zátěž pro okolní komunikace,“ uvedl Kupka. Špatný stav silnice v důsledku stavby D35 řeší například Dolní Ředice. Rozbitá silnice je také podél obcí Borek, Choteč nebo Vysoká nad Labem. „Silnice dostala hodně zabrat dopravou během roku, co se staví dálnice. I když řidiči měli stanovené trasy, ne vždy je dodržovali,“ řekl starosta Ředic Michal Kurka. „Teď je silnice hodně rozpraskaná a rozježděná, už by potřebovala nový povrch. Stejně tak jsou poškozeny i některé místní komunikace,“ popsal starosta. Horní Ředice trápí po otevření nového úseku dálnice D35 hustý provoz a hluk Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se na komunikace nižších tříd dostane příští rok. Například ve zmiňovaných Ředicích se řidiči dočkají už brzy. „Na opravy návozových tras v tomto úseku dojde v příštím roce,“ informovala mluvčí ŘSD Petra Drkulová. Další obce jako Horní Ředice, Hrachoviště, Bukovina nebo Zámrsk ale stále čekají. Kvůli D35 trpěly i silnice na vzdáleném Svitavsku: FOTO: Kvůli D35 zahlcují Budislav kamiony Ministr dopravy Kupka chce stávající silniční síť i nadále řešit s ŘSD a také Státním fondem dopravní infrastruktury a hledat zdroje pro jejich opravu. Letos stát uvolnil na opravu silnic ve správě krajů čtyři miliardy korun, v příštím roce by tato částka měla vzrůst na šest miliard. „Toto zvýšení by Pardubickému kraji mělo přinést téměř sto milionů navíc. To by měla být významná pomoc pro opravy silnic druhé a třetí třídy,“ uzavřel Kupka.