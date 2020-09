Kandidáti předem věděli kam jdou, přesto v „montérkách“ nikdo z nich nepřišel. A nikdo si ani na prašné a hlučné prostředí nestěžoval. Ovšem jediná Michaela Matoušková, přestože byla oblečená velmi elegantně, měla obutí, ve kterém se nemusela bát vyrazit na rozestavěné těleso dálnice. Všichni ostatní jako jeden muž přišli v botách, které by se hodily spíš do tanečních.

Až na současného hejtmana, kterého doprovázel krajský mluvčí a dva řidiči, se všichni na místo dopravili vlastními auty. V řadě vozů povětšinou domácí značky zaujal světlemodrý kabriolet, kterým se přihnala jednička Pirátů Daniel Lebduška. Lídr koalice ODS a TOP09 Michal Kortyš přijel s mírným zpožděním rovnou z nemocnice, kde byl na ošetření kvůli akutním bolestem zad. „Valaši jdou do nemocnice nejdřív až po šesti dnech,“ vtipkoval radní. Bylo však znát, že zákrok bolest zcela neutlumil.

Přestože do klíčového rozhodnutí, kterým voliči rozdají krajským politikům karty na příští čtyři roky, zbývá už jen týden, panovala mezi kandidáty přátelská atmosféra. Bylo znát, že lídři se osobně znají, většina z nich si tykala a navzájem se oslovovala křestními jmény. Uvolněná atmosféra zhoustla jen jednou. Úsměv na rtech ztuhl kandidátům ve chvíli, kdy měli odpovědět na otázku, zda by po volbách šli do koalice s hnutím ANO. Jediný, kdo, samozřejmě kromě Martina Kolovratníka, zvedl zelenou kartu, byl komunista Jan Foldyna. To bylo ale až na samém konci setkání.

Kromě seriózní debaty, která se rozvinula kolem tématu dopravy v kraji, „prověřil“ Deník kandidáty i v tom, jak moc dobře znají „svůj“ kraj. Nejlépe uspěl současný náměstek hejtmana Roman Línek. Z deseti otázek odpověděl správně v devíti případech. Nutno však říct, že otázka, ve které neuspěl, byla poněkud záludná.

Pouhý bod za vicehejtmanem se ve vědomostním kvízu umístil Martin Kolovratník. Uniklo mu mimo jiné, ve kterém muzeu v kraji si návštěvníci mohou prohlédnout mumii egyptské „princezny“ Hereret. Současný hejtman skončil, spolu s krajským zastupitelem Janem Foldynou, až na třetím místě. Radnímu pro dopravu Michalu Kortyšovi, který byl další v pořadí, zase uniklo, kudy vedla trasa tzv. Hitlerovy dálnice a kde se dodnes nacházejí její pozůstatky. Jen na okraj, nedostavěná autostráda kopíruje trasu plánované dálnice D43.

Zlatý střed tabulky obsadila jediná dáma mezi muži, Michaela Matoušková. A poslední místo se čtyřmi správnými odpovědmi zbylo na lídra Pirátů. Správně odpověděli všichni jen na dvě otázky, jaké jsou v kraji památky UNESCO a kde se nachází miniatura Kočičího hrádku, který pro své děti nechala postavit hraběnka Vilemína Auerspergová.