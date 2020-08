„Voda podmáčela nebo podemlela kořeny stromů. Cesty v parku jsou na některých místech zničeny až do sedmdesáticentimetrové hloubky,“ popisuje současný stav Klára Husáková, ředitelka Domova pro seniory v Heřmanově Městci, u kterého se zámecký park rozkládá.

K zemi dosud spadlo pětatřicet vzrostlých stromů a protože je celé území skutečně silně poškozeno, pro návštěvníky byl vyhlášen zákaz vstupu do celého přírodního areálu, a to až do odvolání.

Platí zákaz vstupu, ne všichni ho dodržují

„V současné době stromy kontrolují odborníci. V případě poškození budou kmeny ošetřeny nebo preventivně pokáceny. Do zámeckého parku je tedy zakázán vstup z důvodu bezprostředního ohrožení života,“ zdůrazňuje ředitelka. Přesto se někteří lidé snaží do parku proniknout, což se jim nemusí vyplatit. Vedení domova je pak nuceno nahlásit vstup zvědavců na policii.

Likvidace obrovských škod způsobených bleskovou povodní stále pokračuje, a to za pomoci hlavního města Prahy, které je zřizovatelem domova. Minulý týden na návštěvu zavítala tamní radní pro sociální oblast Milena Johnová. „Náhlá povodeň vyplavila přízemí hlavní budovy a zničila veškeré vybavení. Nejrychlejší obnovu potřebuje kuchyň, která musí být do konce prázdnin hotová, protože kuchařky z domova vaří v místní základní škole,“ informovala Milena Johnová.