V kraji je spousta okružních křižovatek, které by ani nemusely existovat. V klidném provozu nemají účel. Naopak některé hodně frekventované úseky přímo volají po výstavbě kruháku, to platí například o křižovatce Nový Dvůr u Heřmanova Městce.

Kruhák se nestaví kvůli odvolání neúspěšných firem | Foto: Archiv

Zejména v ranní a odpolední špičce aby měli řidiči na vedlejších vozovkách nervy ze železa. Hustý provoz na silnici první třídy spojující Chrudim a Prahu jim nedovolí dostat se na hlavní a čekají neúměrně dlouho. „Jezdím ráno do práce ve směru od Vápenného Podolu do Rozhovic. Musím dát přednost autům zleva, zprava i v protějším směru. Je to o nervy a musím přiznat, že už jsem kolikrát hodně zariskoval, když mi došla trpělivost,“ říká dvaašedesátiletý řidič Milan.