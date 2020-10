Heřmanův Městec: Záplavy zatím nehrozí, vše je pod kontrolou

Na den přesně jsou to dnes čtyři měsíce od chvíle, kdy Heřmanův Městec spláchla blesková povodeň. Velká voda napáchala značné škody, dodnes je uzavřený zámecký park. I přes vytrvalý déšť to zatím vypadá, že by se záplavy mohly městu vyhnout.

Červnová situace v Heřmanově Městci | Foto: Zdeněk Sasín ml.