Některé zlé jazyky tvrdí, že tato světoznámá expozice skončila nebo se stěhuje, ale to kastelán Jaroslav Bušta vyvrací. „Muzeum je nyní uzavřené, důvodem je plánovaná rekonstrukce.Expozice vznikla v roce 1950 a v původní podobě byla ještě před pár lety. Návštěvníkům nemůžeme a nechceme ukazovat, jak vypadala před sedmi desítkami roků. Musíme ji celou předělat a zmodernizovat. Základní myšlenka samozřejmě zůstane zachována, veškeré výstavní předměty jsou zde na zámku. Po rekonstrukci jich bude ještě víc,“ uvedl kastelán zámku Jaroslav Bušta.

Znovuvzkříšení muzea koní mělo začít už letos, ale musí ještě nějaký čas posečkat kvůli finančním úsporám, které se nevyhnuly všem oblastem kulturu nevyjímaje. A práce bude opravdu hodně. Zásadní budou stavební úpravy prostor, které dosud nebyly veřejnosti přístupny. Nutná je nová elektroinstalace, kamerový systém a mnoho dalšího. „Ony to nejsou muzeální í interiéry, expozice je umístěna v obytné části zámku. A my se nemůžeme zbavit kachlových kamen nebo vytrhat dřevěné obložení stěn, zámek je národní kulturní památkou. Takže je důležité vše upravit tak, aby to k sobě pasovalo,“ dodal Jaroslav Bušta.

I když je zámek ve Slatiňanech zatím bez hippologického muzea, návštěvníků sem proudí denně davy. Všichni chtějí vidět, jak vypadalo letní sídlo šlechtického rodu Auerspergrů v době největšího rozkvětu. Lidé chtějí vidět nejen samotný zámecký objekt, ale zajímá je i přilehlý park nebo dětské hospodářství. „Jen za poslední měsíc k nám přijelo víc návštěvníků než vloni za celý rok,“ poznamenal závěrem kastelán.

Novinkou je, že slatiňanský zámek bude otevřen celoročně, a to díky speciálním zimním prohlídkovým okruhům.