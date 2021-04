Uzavírka začne v pondělí 26. dubna a kvůli ní bude upraven autobusový jízdní řád. Tento režim potrvá do 31. července .

Seč

V Seči bude uzavřena silnice od křižovatky náměstí směr Kraskov po křižovatku u Žďárce u Seče, silnice 337. Objízdná trasa povede ulici Lichnickou kolem hřbitova do Žďárce u Seče. Tam pak budou značky u zastávky BUS označovat směr. Vpravo směr Kraskov, vlevo směr Počátky a Starý Dvůr. Silnice bude v Kraskově uzavřena. Objízdná trasa pro jízdu ze Seče do Prachovic povede přes obec Kovářov. Ve směru na Třemošnici bude objízdná trasa přes Zbohov, Rostejn Běstvinu a dále směr Třemošnice.

Kraskov

Pro obyvatele Kraskova bude vycestování o trochu složitější. Pokud obyvatelé pojedou směrem na Chrudim, budou muset zamířit přes Žďárec u Seče do Seče a pak směr Hrbokov. Pokud se vydají do Třemošnice, jejich cesta povede přes Žďárec u Seče, Seč a Zbohov směr Běstvina. V Kraskově je rekonstrukce všech tří mostů, a to u rybníka, u zastávky a přes Zlatý potok.

Třemošnice

V Třemošnici bude uzavřena hlavní křižovatka silnic III/337 41 a II/337 a silnice II/337 od křižovatky u benzínky po křižovatku u obce Podhradí. Úsek křižovatka Podhradí až po Starý Dvůr nebude uzavřen po celou dobu plánované uzavírky. Ve veřejné vyhlášce stojí, že dopravní omezení potrvá asi týden. Uzavírka s přesným datem zatím ale není zanesena v systému Národního dopravního informačního centra České republiky. Předpokladem je tedy pozdější uzavírka. (sas)