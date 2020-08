„Jako zdařilé se ukázalo zacílení na rodiny s dětmi, a to i s těmi nejmenšími. Herní potok, který je jednou z dominant areálu, se stal obrovským lákadlem a skvělým místem pro vyžití malých návštěvníků. Velikost vodní plochy, ostrov a skákací prkna dávají příležitost se vyřádit samozřejmě i plavcům či mládeži. V tomto vidím velkou výhodu – vždyť celý areál má rozlohu přes dva hektary,“ komentuje úspěch koupacího biotopu hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Mnozí návštěvníci přijíždějí do Hlinska zdaleka. Důvodem je skutečnost, že v novém koupališti není používána chemie. To zvyšuje jeho atraktivitu zejména v době mnohých alergií na chlor a podobné látky. Navíc jsou v areálu zdarma k dispozici také slunečníky a lehátka. „Může se to zdát jako detail, ale podle nás jde o důležitý prvek zvyšující komfort,“ myslí si starosta Krčil.

Řada aktivit

Koupací biotop s pořizovací cenou 40 milionů korun návštěvníkům nabízí padesát metrů dlouhý bazén, který má hloubku téměř tři metry, Na něj navazuje část pro neplavce s maximální hloubkou 1,4 metru. Děti si užívají stometrového herního potoka, který teče z filtrační části s rostlinam čistícími vodu.

Koupaliště je pod neustálým dohledem hygieniků, ještě nějaký čas bude ve stádiu zkušebního provozu. Ten, jak se dalo očekávat, s sebou přinesl určité problémy.

„My jsme dopředu věděli, že se spoustu věcí budeme učit. A také to tak bylo. Teprve samotný provoz nám mnohé ukázal. Ať už to, jak se starat o samotný biotop a areál, jaká jsou nejrůznější úskalí, že je zapotřebí zlepšit informační systém i mimo areál a podobně. Nyní máme základ, který chceme dále rozvíjet. Určitě prioritní investicí pro příští rok bude zlepšit dostupnost parkování. V tomto směru už podnikáme i konkrétní kroky,“ dodal starosta.