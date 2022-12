Ačkoliv venku vládne spíše jarní počasí, hlinecká sjezdovka oplývá dostatečným množstvím sněhu, je denně upravována rolbou a skýtá tak ideální podmínky k lyžování.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Provozní doba je od pondělí do soboty v době od 8:30 do 20 hodin, v neděli od 8:30 do 17 hodin. Svah se neuzavře ani na Silvestra, kdy si mohou přijít lidé zalyžovat od 8:30 do 17 hodin. K dispozici jim je malá a velká sjezdovka i dětský svah.