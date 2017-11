Hlinečtí staví domy, povodní se neobávají

Hlinsko – Padesát milionů korun investovalo město do stavebních parcel v lokalitě Drachtina. Ve dvou nových ulicích se už staví nové rodinné domy.

Betlém, historická část města, bude díky nové retenční nádrži uchráněn před velkou vodou.Foto: Deník / Netolická Romana

Parcely jsou kompletně zasíťované včetně vybudované dopravní infrastruktury. Součástí padesátimilionové investice jsou protipovodňová opatření, a to zejména v podobě vybudování retenční nádrže o obsahu 867 metrů krychlových. „Pomůže ochránit centrum města včetně historické části Betlém před velkou vodou. Ta by mohla přijít právě z ploch ulic v nové lokalitě rodinných domů i z ostatních částí Drachtin,“ uvedl hlinecký starosta Miroslav Krčil.



Zájem stavebníků o parcely byl obrovský, o některé pozemky usilovalo třeba několik lidí. Hlinsko nabídlo občanům možnost výstavby rodinných domů po několika letech. Cena parcel byla nejprve 450 korun za metr čtvereční, ale poté, co město uspořádalo nabídkové řízení, v některých případech stoupala až na hranici 700 korun.



Dvě nové ulice s právě budovanými rodinnými domy dostaly jméno Slovenská a Srbská. „Už dlouhá léta je naším partnerským městem Púchov a v samém začátku se nachází naše partnerství se srbským městem Stara Pazova. Takže názvy ulic se přímo nabízely a navíc už na Drachtinách máme ulici Holandskou, tak se to hodí,“ vysvětlil starosta Krčil.



Vedení města hodlá dál rozšiřovat rozvoj Hlinska v oblasti bydlení. Chce nabídnout lidem, pokud možno mladým rodinám, cenově dostupné stavební pozemky v zajímavé lokalitě a zabránit tak úbytku obyvatel.



Projekt na hlineckých Drachtinách byl připraven tak, aby umožnil plynulé pokračování další etapy, tedy zasíťování dalších třiceti parcel.

Hlinsko má k prvnímu lednu letošního roku 9 759 obyvatel, z toho je 4 762 mužů a 4 997 žen). Věkový průměr hlineckých občanů dosahuje 43,3 let.