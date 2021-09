„Na projekt podzemních kontejnerů se nám podařilo získat více než desetimilionovou dotaci. Celkové náklady přesáhnou dvanáct milionů korun. Do podzemí osadíme dohromady 36 kontejnerů na separovaný odpad – na každé stanoviště čtyři,“ vysvětlil starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Město zahájilo minulý měsíc realizaci dalších projektů. V prvním případě je to výstavba devíti podzemních stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Ve druhém pak vybudování druhé části kolumbária na městském hřbitově. Realizovány jsou i některé opravy chodníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.