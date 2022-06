"Stalo se vám to už někdy? Kdyby klíče spadly jen na zem, to by bylo v pohodě, ale když propadnou skrz mříž až do hlubokého kanálu, tomu říkáme pohroma. Tak to se přesně stalo dětem, když se vracely v Moravské Třebové ze školy domů. Dětem chtěl pomoci muž, ale víko od kanálu neuzvedl. Ona je to taky pořádná váha," líčí dnešní zásah v Moravské Třebové krajská mluvčí profesionálních záchranářů Vendula Horáková.