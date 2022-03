Pokud pátá změna územního plánu projde zastupitelstvem, třeba na malý rodinný domek do 120 metrů čtverečních musí do budoucna stavitel vytvořit dvě parkovací místa. U vícegeneračních domů do 180 metrů plochy už jsou to tři místa a u luxusních objektů nad 180 metrů čtverečních nebo domů s dvěma bytovými jednotkami bude potřeba připravit čtyři místa pro parkování. Podobné je to i u bytů, třeba u 2+kk musí být dvě parkovací místa.

Muži v Chrudimi si neděli zpestřili hádkou kvůli parkování. Padla i rána pěstí

Parkování je jedním z největších problémů Chrudimi.

„Letos zvýšíme počet parkovacích míst v sídlišti U Stadionu. Loni jsme jich vytvořili sedmdesát, a to v centru. Ulevilo se na Tyršově náměstí. Myslím, ale že je do budoucna nutné stavět parkovací domy, a to alespoň jeden za čtyři roky,“ dodal chrudimský místostarosta Pavel Štěpánek.

O parkovacím domě u chátrajícího hotelu Bohemia se hovoří už dlouhé roky. Byl vypracován projekt na podzemní a nadzemní parkoviště, jež mělo sloužit jak hotelu, tak městu. Nedošlo však k dohodě mezi městem jako vlastníkem pozemku a majitelem hotelu.

Vzhled Masarykova náměstí by mohl parkovací dům u hotelu Bohemia změnit k lepšímu.Zdroj: územní studie města, re:architekti

Územní studie, která řeší celé Masarykovo náměstí, s parkovacím domem počítá.

„Je v něm navrženo celkem 70 až 81 míst. Tato kapacita může sloužit jak potřebě hotelu a funkcím začleněných do parkovacího domu, tak veřejnému užití rezidenty okolních budov či jako návštěvnické parkování,“ stojí ve studii.

Podle architektů ze společnosti re:architekti, kteří si vzali Masarykovo náměstí na paškál, je prostor s šesti desítkami stání pro auta spíše parkovištěm, avšak s nedostatečnou kapacitou.

„Územní plán označuje plochu Masarykova náměstí poněkud nešťastně jako plochu dopravní infrastruktury,“ zhodnotili architekti.