„Cenové relace příspěvků se odvíjejí od věku hráčů. Například u nejmladší kategorie, tedy hráčů ve věku čtyř až šesti let, to jsou 4 tisíce korun za celý rok,“ řekl Deníku vedoucí mládeže Petr Čáslava.

Časy, kdy i ti nejtalentovanější hokejisté, vyrůstali na vesnických rybnících, jsou dávno pryč. V Chrudimi, která je přirozenou farmou sousedního „Hockeytownu“ – Pardubic, slouží tamnímu hokejovému klubu od poloviny srpna do konce března modernizovaná multifunkční hala. Mimo hlavní sezónu, tedy v měsících duben až srpen, je plocha pokryta povrchem na in - line. Zázemí zimního stadionu tvoří dostatečný počet šaten se sociálním zařízením, jež jsou k dispozici oddílům ledního hokeje i ostatním uživatelům. Děti vedou i profesionální trenéři, kterým velí někdejší reprezentant a mistr světa z roku 2010 Petr Čáslava .

Koupit dítěti kopačky nebo brusle? Bude hrát fotbal nebo hokej? Jenže jen brusle nestačí. K tomu hokejku, helmu, chrániče… Tak na to nemáme – to si asi říká spousta rodičů, jejichž dítka by si chtěla vzít vzor z našich zlatých hokejistů z pražského mistrovství světa a následovat Hašky, Jágry, Pastrňáky a další. Je opravdu hokej sportem pro vyvolené? Je opravdu tak finančně náročný, že si ho mohou dovolit hrát jen děti movitějších rodičů? Určitě ne! Dokonce v prvních fázích nestojí výstroj prakticky nic, dětem ji totiž kluby půjčují zdarma. Alespoň v začátcích.

ČSLH ledního hokeje podporuje začátky hokejistů pro první dva až tři roky sportování. Do jednotlivých klubů i nižší úrovně každý rok přijde kolem deseti hokejových souprav, klub je rozdělí mezi nově příchozí, takže náklady na start kariéry jsou minimální. Čím starší dítě, tím větší náklady. U malých dětí nákladnější dopravu většinou hradí klub, jezdí se autobusem. Kolem páté, šesté třídy chtějí rodiče většinou vidět své potomky na ledě, tak je vozí na rozumné vzdálenosti často sami.

Náklady pak rostou s růstem dítěte, brusle mohou vyjít na dva tisíce, když se bavíme o školákovi z první třídy. Pak ve starších žácích mohou přijít i na dvacet tisíc. „Záleží na kvalitě, značce, jsou samozřejmě i levnější. Hokejka, když mám malé dítě, je v řádech menších tisíců, v deváté třídě už ale může vyjít i na 7, 8 tisíc. Můj syn jich v deváté třídě měl 14,“ uvedl Richard Čihák, dlouholetý trenér mládeže, který si prošel Pardubicemi, Chrudimí a nově rozjíždí mládež v Nové Pace.

„Co se týče výstroje, je to to samé. Funkční prádlo stojí kolem 1500 korun, ale dá se koupit i do pětistovky, nabídka trhu a výběr jsou obrovské. Celkem tedy pro menší dítě včetně holenních chráničů, suspenzoru a s hokejkami se pohybujeme kolem 8 tisíc korun. Helma, tam jsou obrovské rozdíly, od 1500 do 7 tisíc,“ dodal Čihák.

Ten doufá, že právě úspěchy českých hokejistů na mezinárodním poli přilákají na led více dětí. „Patrné to bude v měsících srpen a září, kdy probíhají nábory, především pak akce „Pojď hrát hokej“, kterou spolupořádá Český svaz ledního hokeje. Je na každém městě a na každém klubu, aby to správně uchopil a využil toho nadšení jak u dětí, tak i rodičů. Musíme z toho dostat maximum, dostat ty děti na zimní stadiony, ať už je to v malém nebo velkém městě,“ zdůrazňuje Čihák.

Petr Čáslava uvedl, že se v Chrudimi průběžně snaží oslovovat děti a rodiče v mateřských školkách. Ideální věk, kdy začít s ledním hokejem, je mezi čtvrtým a sedmým rokem. „V letošním roce jsme rozšířili spolupráci o dvě mateřské školky, kam pravidelně docházejí naši profesionální trenéři. Snažíme se dětem ukázat, že hokej není jen o bruslení na ledě, ale patří tam i jiné pohybové aktivity a hry mimo led. Naši trenéři rozvíjejí základní pohybovou gramotnost dětí formou her, která je nutným základem pro jakýkoliv sport, který děti zvolí,“ dodal chrudimský šéftrenér.

Malí hokejisté se v HC Chrudim tedy nepřipravují jen na ledě. „Hra, to je slovo, které bych použil. Jak na letní přípravě, tak na ledě. V letní části je příprava primárně na suchu, kde se u menších dětí zaměřujeme hlavně na rozvoj obratnosti, rychlosti a motoriky pohybu. V zimní části je primární příprava na ledě, kde se zaměřujeme na rozvoj techniky bruslení a hokejových dovedností,“ pokračoval ve výčtu aktivit Čáslava.

Dodal, že v zimním období stále trenéři dbají i na celoroční program suché přípravy, kdy děti chodí do tělocvičny.

U dětí nelze podle bývalého elitního obránce Petra Čáslavy určit jejich maximální potenciál, je to dlouhodobý proces, který má mnoho proměnných.

„Co se týče nás jako klubu, chápeme svou roli ve výchově hráčů. To je v první řadě vychovat skvělé lidi, kteří ve sportu najdou lásku a přesah do dalšího života. V druhé řadě je to vychovat hráče, o které bude zájem v klubech, které mají nejvyšší ligy v ročnících akademie. V našem případě je to hlavně HC Dynamo Pardubice, se kterými máme navázanou blízkou spolupráci,“ dodal s tím, že v chrudimském oddíle trénuje zhruba 250 hráčů v žákovských kategoriích.

Čáslava si netroufne odhadnout, jaký vliv bude mít vítězství Česka na mistrovství světa v Praze na nábor dětí do hokeje v Chrudimi. „Nicméně jako klub se snažíme navázat spolupráci s dalšími mateřskými školkami, kde by naši trenéři mohli s dětmi pracovat na zlepšení jejich pohybových schopností a v našem kurzu bruslení je naučit základy bruslení. Naším cílem do budoucna je mít v každém ročníku až 25 dětí,“ upřesnil.

V loňském roce se kurzu bruslení podle jeho informace zúčastnilo kolem 40 dětí. Týkalo se to ročníku 2017/2018. „Vše záleží na tom, jak jako klub přistoupíme k náboru a prezentaci našeho týmu a hokeje v Chrudimi. Důležitý je samozřejmě první kontakt klub, rodič a dítě. Naší snahou je vysvětlení rodičům, že hokej není drahý a nebezpečný sport,“ uzavřel chrudimský šéftrenér mládeže.