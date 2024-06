"Požadujeme, aby byl prostor před hotelem vyklizen. To znamená, že se vše uvede do původního stavu," uvedl radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář s tím, že by měly být odstraněny plochy a výkopové díry srovnány se zemí.

Město by mohlo požadovat i to, aby majitel postavil na ploše i parkoviště, které původně před hotelem stálo, ale na tom podle Nunváře trvat nebude. Důležité v tuto chvíli je, aby se prostor mohl připravit na výstavbu podzemního parkoviště, kterou schválilo zastupitelstvo města.