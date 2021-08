Houby konečně rostou a lidé nosí domů plné koše. Lesy jsou plné nejen jedlých hub, ale i těch jedovatých nebo léčivých. Zatím rostou hlavně ve vyšších poohách. Podívejte se na úlovky.

Houby rostou i ve Vysokém lese na Litomyšlsku. | Foto: Foto: Rudolf Brychta

"Houby docela rostou, ale chtělo by to víc vody. V lese je sucho," říká Rudolf Brychta z Dolního Újezdu, který některé houby ve Vysokém lese taky nafotil. Kdo si není svými houbařskými úlovky jistý, může přijít v Dolním Újezdu každé pondělí od 16.30 do hospody na Rovince na houbařskou poradnu. Zkušení mykologové rádi všem poradí.