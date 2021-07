Ctětín, Hodonín, Miřetice, Rohozná, Rváčov, Trhová Kamenice, Včelákov, Velká Střítež, Švihov, Zaječice a Žumberk. To jsou místa, kam nyní mohou vstoupit jen vlastníci lesů nebo firmy, které budou spadané kmeny a větve odklízet.

Krajský úřad o dočasné vyloučení vstupu požádaly Lesy České republiky. "Větrná bouře způsobila kalamitu v rozsahu asi 25 tisíc kubíků dřevní hmoty. V lesích se nachází velké množství nezpracovaných zlomů a vývratů, stromy dál padají na podmáčené půdě," uvedla Lucie Procházková z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

K Miřeticím a Žumberku jezdí i známý hlinecký mykolog Jiří Laštůvka "Kudláček". "Tam, kam jezdím, je jen občas skácený strom. To je horší situace kolem silnic Hlinsko - Studnice - Košinov. Lesy jsou poničené, to ano, ale podle mého názoru to je hlavně způsobeno kácením, prořezávkami a samozřejmě kůrovcem," míní Laštůvka.

Vstup do lesů znamená podle krajských úředníků pro veřejnost velké nebezpečí. Už předchozí poškození a nahodilé těžby způsobily, že jsou lesní stěny nestabilní. Při poryvech větru, a nemusí být zdaleka tak silné, padají k zemi narušené koruny a větve nebo i celé stromy, které bouře přerazila, ale zůstaly zavěšené na blízkých kmenech.

Ctětín, Hodonín u Nasavrk, Miřetice, Rohozná u Trhové Kamenice, Rváčov u Hlinska, Trhová Kamenice, Včelákov, Velká Střítež, Švihov, Zaječice a Žumberk.

"Zákaz vstupu bude vlastníkem lesa zřetelně vyznačen na všech přístupových cestách," zní jedna z klauzulí vyhlášky.

Podle lesního zákona může být zakázán vstup nejdéle na tři měsíce, v tomto případě krajský úřad rozhodl o době kratší, tedy do 31. srpna.

"Prý rostou, právě jsme se chystali vyrazit na houby. Jezdíme ke Včelákovu, kde máme svá oblíbená místa. Ani do Rohozné, kde to také známe, nemůžeme? To mi je opravdu líto, zkusíme vyrazit jen tak namátkou někam na opačnou stranu, třeba k Heřmanovu Městci," krčí rameny padesátiletý Marek z Chrudimě. Uznává ale, že riskovat zdraví kvůli pár hříbkům nebo babkám nemá smysl. Zklamaných lidí bude jistě hodně, protože právě lesy ve vyjmenovaných územích jsou hodně využívány k návštěvám houbařů.

Někteří obyvatelé ale opatření nechápou a nerespektují ho. "Bydlím na Žumberku a do okolních lesů chodím. Vývratů tam řada je, existuje tu nebezpečí pádu stromů, ale řešit místo varováním či doporučením prostým zákazem vstupu, mi přijde přestřelené a hlavně alibistické," řekl Kamil Dubský.

A podivil se nad tím, že o špatném stavu lesů se úředníci dozvěděli až týden po bouřkách. "Je to výraz naprosté neschopnosti lesních správ, které se místo řešení problémů uchylují k plošným zákazům."

Škody, které bouře způsobila, jsou značné, hodně kmenů spadlo k zemi zejména v lesích na Hlinecku. Podle hrubého odhadu šlo o tisíc kubíků dřevní hmoty. "Jsou poničené nejen samotné porosty, ale popadaly nám i čerstvě postavené oplocenky," řekl starosta města Miroslav Krčil. Silná bouře pokácela zejména vzrostlé smrky, ale zpustošila ve městě a okolí i listnáče, za oběť jí padly lípy a další stromy.