Pardubický spolek historické železniční dopravy pořádá tuto a příští sobotu vždy ve stejný čas výlet historickým motoráčkem, a to téměř pod hrad Rychmburk.

Jízda motoráčkem je vždy silným zážitkem. | Foto: PSHDŽ

Vlak vyjíždí z nové zastávky Pardubice centrum v 7:55, přes hlavní nádraží (odjezd 8:06), zastavuje v Rosicích, Chrudimi (8:31), Slatiňanech (8:46), Chrasti (8:57), Žďárci (9:20) a Skutči (9:30). Svoji jízdu ukončí na zastávce Předhradí.

„Odtud je to do Rychmburku asi 20 minut chůze. V případě nepříznivého počasí nebo pro unavené nohy je navíc pro úsek ze zastávky do obce v záloze autobus, ujišťuje jednatel pořádajícího spolku Oldřich Čížek.

Prostor před Hotelem Bohemia uveďte do původního stavu, vyzývá Chrudim majitele

Pro obyvatele Skutče, Předhradí a okolí je navíc připraveno svezení vláčkem ze Skutče do Ždárce a zpět. Předhradí odjezd v 9:50, Skuteč 9:55, Žďárec 10:00 -10:10 a příjezd do Skutče v 10:15. Zde vláček počká do doby, než se opět vydá zpět do Pardubic. Odjezd je z Předhradí v 13:20 a příjezd na zastávku Pardubice centrum je asi v 15 hodin.. „Jízdenky se kupují pouze ve vlaku. Do vlaku se vejde pouze jeden kočárek. Jízdní řády a další informace najdete na www.pshzd.cz," dodává jednatel Čížek.

Rychmburk je dominantou obce Předhradí a širokého okolí.Zdroj: Pardubický kraj

Cesta motoráčkem bude jistě silným zážitkem a návštěva hradu ho jistě umocní. Tento rok Rychmburk vstupuje již do své čtvrté návštěvnické sezony. A návštěvníci mají možnost si hrad prohlédnout doslova od věže po sklepení, od zahrad po nádvoří.

K vidění je výstava chrudimských středověkých oltářů, která je umístěna v gotických prostorách prvního patra. Kolekce těchto deskových maleb je svým počtem a kvalitou provedení unikátní nejen v rámci regionu východních Čech, ale i celé České republiky.

Expozice gotických oltářů.Zdroj: Pardubický kraj

Dále si návštěvníci mohou prohlédnout expozici mapující historii celého rychmburského panství a hradu, domácnost správce panství s nádherně vybavenými pokoji, rozsáhlou expozici pivovarnictví Pardubického kraje a ve sklepení expozici Útrpného práva.

V 3. nadzemním podlaží jihovýchodního křídla hradu se v šesti sálech nachází unikátní výstava historické audiotechniky, kočárků a panenek z 19. a 20. století a v hradní galerii je nová výstava s přírodovědnou tematikou o myslivosti na Chrudimsku či výstava fotografií Železných hor Hany Balašové a Zuzany Růžičkové po celém objektu.

Mohlo by vás zajímat: Opilý a s padělaným řidičákem. Cizinci hrozí tři roky za mřížemi