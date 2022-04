„Zámek zůstane veřejnosti během obnovy otevřený. V loňském roce byly představeny dva nové prohlídkové okruhy a ty byly nyní doplněny o další exponáty, jako jsou nově restaurované rokokové židle v audienčním sále nebo závěsy na okna v salonu hraběnky Kajetány Valdštejnové. V něm poprvé koncertoval šestiletý Bedřich Smetana,“ přiblížil novinky Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově.

Nové prohlídky čekají v Litomyšli na zámku na nejmenší návštěvníky. Kromě proměny interiéru ale správa zámku přijala i nové průvodce. „Doplnili jsme průvodcovské texty a vybrali jsme nové průvodce. Většinou jsou to studenti, milovníci historie. Máme i aktivní seniory, v květnu jsou studenti ještě ve škole a pak nám senioři hodně pomáhají. Je jich několik, kteří se vracejí,“ potvrdil kastelán litomyšlského zámku Petr Weiss.

V sobotu přivítali návštěvníky i na zámku ve Slatiňanech. Ten byl ale pro turisty otevřený celou zimu a cestu si sem našlo téměř 1700 lidí. Od 2. dubna se mohou návštěvníci podívat na hlavní okruh Letní sídlo Auerspergů, který bude v květnu doplněn o restaurovaný karambolový stůl. Chystají se také stavební prohlídky zámku s kastelánem a příznivci nově obnovené zámecké zahrady si mohou zakoupit permanentku za zvýhodněné vstupné. Pro školáky je v zahradě umístěna vzdělávací hra. Dětské hospodářství je doplněno o nová zvířata. Ke stávajícím pávům a zámecké kočce přibyly holandské zakrslé kozy.

Brány otevřel v sobotu i hrad Kunětická hora u Pardubic. I tady se ale dále pracuje, pokračuje totiž obnova hradního paláce a kaple. „Tyto prostory jsou pro veřejnost v letošním roce uzavřeny. Projekt také řeší revitalizaci přírodního amfiteátru v podhradí,“ uvedl Kadlec.

Hrad Litice nabízí od letošní sezony novinku, a to pronájem velkého sálu ve druhém patře hradu, kde se mohou konat svatby nebo jiné slavnosti. V létě se turistům otevře areál dolního hradu, jehož zpřístupnění umožní statické zajištění severního paláce a východního křídla.

Mezi prvními v Pardubickém kraji zahájil sezonu hrad Svojanov u Poličky, kde letos nabídnou tři zajímavé výstavy. Dvě z nich otevřou už na Velikonoce. Velká multimediální výstava se věnuje osobnosti Rudolfa II. „Letos si připomínáme dvě významná výročí, a to 470 let od narození a 410 let od úmrtí tohoto českého krále a římského císaře. Výstava poodhalí nejen život panovníka, jeho záliby, ale i některá tajemství, představí i celou řadu zajímavých exponátů,“ přiblížil akci kastelán Svojanova Miloš Dempír.

V galerijním sále hrad představí arcibiskupa Karla Otčenáška. Výstavu připravilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové ke 100. výročí narození Karla Otčenáška a 10. výročí jeho úmrtí. Třetí výstava bude součástí romantického prohlídkového okruhu. Návštěvníci uvidí, co dámy kdysi nosily. „Výstava představí originální historické korzety z přelomu 19. a 20. století ze soukromých sbírek. K vidění budou od května do konce září,“ dodal Dempír.

Zatímco většina památek v zemi otevřela své brány o uplynulém víkendu, jinde si musí lidé ještě počkat. Na zámku v Moravské Třebové zahájí sezonu o týden později, kdy otevřou nové expozice v zámecké věži. Hrad Rychmburk na Chrudimsku chystá nové expozice a otevření plánuje až na polovinu května.

Památky ve správě Národního památkového ústavu letos zdražují vstupné. Důvodem je omezený provoz během covidu a také rostoucí ceny za elektřinu a údržbu a zabezpečení objektů. Zdražení se pohybuje v řádu 10 až 30 korun. Snižují se naopak ceny vstupného pro děti a mládež do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup na základní okruhy zdarma.

V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí Národní památkový ústav vstup zdarma na své památky také pro ukrajinské uprchlíky. Naopak hrad Svojanov, který patří městu Polička, už před časem avizoval, že vstupné nezdraží ani o korunu. „V dnešní nelehké době nebudeme zdražovat. Chceme většímu spektru návštěvníků umožnit prohlídku našeho hradu,“ řekl Dempír.