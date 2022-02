Využití zahrady multifunkčního centra, to je první podaný návrh, který by v případě dostatku hlasů mohl otevřít zahradu v samém centru města. Cílovou skupinou jsou zejména rodiny s malými dětmi a skauti. "Projekt dbá na jisté limity zabezpečující ochranu zahrady tak, aby se tam každý cítil bezpečně a komfortně a nedocházelo k poškozování instalovaných prvků," uvedl autor návrhu Aleš Jelínek.

Dalším navrhovaným projektem je přírodní veřejné dětské hřiště v parku Bažantnice. Jde o rozšíření stávajícího hřiště na fotbalovém stadionu, které by přispělo k ještě větší oblibě už tak vyhledávané lokality. "Mělo by být situováno do přírodních materiálů, tedy dřeva tak, aby se dodržel ráz krajiny," přiblížil svou představu navrhovatel Jan Zrůst.

Zcela odlišný a také projekčně nejlevnější návrh je nasvícení kašny a barokních soch. Už nyní po setmění svítí kostel svatého Bartoloměje, ale i místní synagoga. Autor návrhu David Janata má jasnou představu. "Nasvícení kašny předpokládám osazením třemi voděodolnými reflektory do jejího dna, aby vynikla tryskající voda během letních měsíců. Potom by bylo instalováno zimní nasvícení," navrhl Janata.

VIDEO, FOTO: V sokolovně to vřelo. Pokáč rozdával dobrou náladu

Do odhadovaných 150 tisíc korun by se podle něj vešlo i nasvícení soch sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sv. Vavřince stejným způsobem jako u kostela na náměstí, synagogy nebo zvonice kostela Zvěstování Panny Marie.

Participativní rozpočet mají i jiná města Pardubického kraje. V Chrudimi se pod podtitulem Tvořím Chrudim už realizovalo několik návrhů. Třeba vloni se mohlo postavit hřiště v městské části Markovice, lanové lodi na hřišti se dočkaly děti v Topoli. Zelenou dostal i projekt s názvem Vraťme ptačí zpěv do města!, který navrhoval rozmístit do vhodných míst s dostatkem veřejné zeleně budky pro pěvce a netopýry. A také se tak stalo: výsledkem je nedávná instalace 117 sýkorníků, 13 špačníků a 6 netopýrníků. Budky jsou vyvěšeny na devíti vymezených lokalitách.

"V každém roce bude zpracována zpráva s daty, které poslouží především pro popularizaci a další vzdělávání veřejnosti. Pro zvýšení atraktivity lokalit pro hnízdící druhy projekt počítá s umístěním pěti samonásypných krmítek," uvedl mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

.