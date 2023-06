„Stojí hruška v širém poli, vršek se jí zelená,“ zpívá známá kapela Čechomor. Lze si pod tím představit také hrušni obecnou z Mrákotína u Skutče, která se jako jediná z Pardubického kraje dostala mezi deset finalistů každoroční soutěže Strom roku 2023. Hlasovat pro ni bude moct veřejnost od soboty 24. července.

Hrušeň z Mrákotína u Skutče | Foto: Stromroku.cz

Hrušeň zakřivená větrem a stářím se v poli tyčí už 110 let. Starostka obce Mrákotín, Ludmila Vacková, která strom do soutěže nominovala, obdivuje především to, co vše hrušeň vydržela. „Přežila kolektivizaci, meliorace a stojí na místě, kde neustále fouká,“ sdělila.

Turisté se ke stromu bez problému dostanou, přestože je kolem hrušně zasetá pšenice.

Koordinátorka ankety Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství si myslí, že účastí v soutěži se zviditelní nejen samotný strom, ale i jeho okolí a komunita kolem něj. „Místa, kde rostou naši finalisté, se často stávají vyhledávanými turistickými cíli. Každý z finálové desítky navíc osobně navštíví populární moderátor Vladimír Kořen,“ dodala Bolečková.

Návštěvu Mrákotína měla nadace spolu s moderátorem naplánovanou na pátek 23. června od 12:40 do 14:40. Strom zde nafotila a natočila videoklip na jeho podporu.

Letošní ročník hlasování má řadu změn. Kromě toho, že do finále postoupilo jen deset stromů na místo původních dvanácti, nově mohou zájemci hlasovat zcela zdarma a přispívat na stromy jen podle svého uvážení.

Dát hlas svému favoritovi mohou zájemci do 8. října na stránkách www.stromroku.cz a slavnostní vyhlášení se uskuteční 24. října v brněnské Hvězdárně a planetáriu. Vítězný strom se dočká speciálního arboristického ošetření na míru a postoupí do soutěže Evropský strom roku.

Vloni lidé zvolili za vítěze 300 let starou hrušeň hniličku z Drásova na Příbramsku, především pro její obdivuhodnou odolnost. Přežila jen pětadvacet metrů od bývalé uranové šachty.

Kristýna Sauerová