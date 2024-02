O prvním únorovém dni odstartovalo hlasování o titul Evropský strom. Těch se letos účastní patnáct vítězů národních kol soutěže a Česko má v mezinárodním klání svého zástupce: Mrákotínskou hrušeň. "Budeme rádi za podporu," řekla Deníku starostka obce Mrákotín u Skutče na Chrudimsku Ludmila Vacková.

Mrákotínská hruška | Video: Strom roku 2023

Hlasování je tajné a potrvá do 22. února na adrese www.treeoftheyear.org.

Mrákotínští nejdříve vůbec nečekali, že by se osamělá hruška v poli probojovala do národního finále. Ale nastal pravý opak - hlasující svým specifickým tvarem strom zaujal natolik, že ho poslali až do superfinálového kola. „A jaký nastal šok, když naše hruška vyhrála. Bylo to pro nás opravdu překvapení,“ uvedla starostka, která spolu s mrákotínskou komunitou strom do ankety navrhla.

„Hlasování letos provází několik změn, kratší dobu hlasování jsme zvolili pro podnícení dynamičtější a intenzivnější kampaně. Další novinkou je, že počty hlasů budou po celou dobu soutěže skryté, 8. února a 15. února ovšem odhalíme průběžné pořadí. Celá soutěž je nově celá v angličtině, abychom dali všem soutěžním stromům stejné podmínky. Doufáme, že tak bude letošní klání o to napínavější,“ slibuje si Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství, která české i evropské kolo organizuje.

Stojí hruška v širém poli je stará lidová píseň. Možná pomohla té z Mrákotína k evropskému finále. Poslechněte si ji:

Výsledky organizátoři vyhlásí 20. března během slavnostního večera v Evropském parlamentu v Bruselu.

Památná a chráněná hrušeň není příliš velká, kolem kmenu měří asi dva metry a na výšku osm, je ale nesmírně odolná a statečná. Přežila kolektivizaci, scelování polí, stavbu meliorací i neodborné zásahy. V jejím neobvyklém tvaru se odráží silný vítr, který na Vysočině vane nejčastěji ze západu a také její osamělá poloha uprostřed pole.

Soutěž Evropský strom roku vznikla v roce 2011. Byla inspirována oblíbenou soutěží Strom roku , kterou v České republice již řadu let pořádá Česká nadace partnerství pro životní prostředí . Evropské kolo je finále složené z vítězů národních kol. Každý rok v únoru pořádá Environmental Partnership Association (EPA) online hlasování o Evropský strom roku . První evropské hlasování bylo uspořádáno v roce 2011. Od té doby se počet zemí zapojených do soutěže zvýšil z 5 na 16.

Solitérní strom s příznačným názvem odvozeným ze známé zlidovělé písně „Stojí hruška v širém poli” se nachází nedaleko fotbalového hřiště, kde se každoročně pořádají oblíbené místní akce jako Country den či Moravský den. Na počest vítězství hrušky se přímo u ní uskutečnila menší oslava za přítomnosti řady lidí. Opékaly se párky, zahrál i harmonikář a samozřejmě nemohla chybět kvalitní hruškovice.

Vítězství hrušně přineslo třísethlavé obci popularitu, jezdí se na ni dívat lidé z širokého okolí. Na jaře strom zároveň čeká arboristické ošetření, které je potřebné: „Než naši hrušku anketa proslavila, nedostávalo se jí žádné péče. Zkrátka si rostla, jak chtěla a byla vydána napospas osudu. Zjevně se jí však dosud dařilo vypořádat se se všemi nástrahami,” dodala starostka Ludmila Vacková.

Mrákotínská hruška má v evropském hlasování přiřazené číslo 5. Jejími soupeři jsou duby z Ukrajiny, Estonska a Španělska, tisíciletý olivovník z Itálie, plačící buk z Francie, své zástupce poslali i Nizozemci, Poláci, Slováci, Belgičané, Chorvati a Britové.

I když je webová stránka s představením soutěžních stromů napsaná v angličtině, hlasování je velmi jednoduché. Je třeba zvolit dva stromy, napsat mailovou adresu a z ní svou volbu potvrdit.

