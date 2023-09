/VIDEO/ Stojí hruška v širém poli. Přežila kolektivizaci, scelování polí, stavbu meliorací i neodborné zásahy. V jejím neobvyklém tvaru se odráží silný vítr, který na Vysočině vane nejčastěji ze západu a také její osamělá poloha uprostřed pole. Taková je nominační charakteristika hrušně z Mrákotína u Skutče na Chrudimsku, která bojuje o titul Strom roku jako jediný zástupce Pardubického kraje. V celorepublikovém hlasování si zatím stojí na krásném druhém místě, což znamená, že v případě silné podpory veřejnosti má velkou naději na vítězství.

Zažil toho hodně a přesto je planý strom stále odolný a statečný. | Foto: Tomáš Kalous

Památná a chráněná hrušeň skutečně stejně jako ve známé lidové písni stojí osamocená uprostřed pole a není příliš velká, kolem kmenu měří asi dva metry a na výšku osm, se svými 110 lety je ale nesmírně odolná. "Zažila toho opravdu hodně, nikdo se s ní nepáral. Před lety se kolem pásly krávy, zažila rekultivace a další krajinné zásahy. Myslím, že si ocenění zaslouží," řekla starostka Mrákotína Ludmila Vacková, která společně s místní akční skupinou a mikroregionem Skutečsko-Ležáky strom do ankety nominovala.

Hruška se soutěžním číslem 8 má v současné době 1984 hlasů a je druhá mezi deseti semifinalisty. Vítězství si zatím drží Nepomyšlská lípa z Ústeckého kraje, která má o necelých pět set hlasů více. "Snažíme se, aby se informace o soutěži rozkřikla po širokém okolí a naše hrušeň v soutěži uspěla. Do pětice finalistů se jistě dostane, ale potom bude velice napínavé tajné hlasování od 2. do 8. října. Tam půjde o hodně," zdůraznila mrákotínská starostka.

Vše o hrušce a celé soutěži Strom roku najdete ZDE

Hrušeň neplodí, jde s největší pravděpodobností o semenáček, který se na poli ujal a statečně vyrostl do osmimetrové výšky. Upoutávku na mrákotínský strom přijel do Mrákotína natočit oblíbený moderátor Vladimír Kořen. "Vítěz získá odborné ošetření, a to je u ovocných stromů velmi důležité. Musíme se o ně více starat. Loni v této soutěži vyhrála také hruška a já této mrákotínské přeji, aby okusila sladké vítězství," řekl Vladimír Kořen.

Stojí hruška v širém poli je stará lidová píseň. Možná pomůže té z Mrákotína k vítězství.

Zdroj: Youtube

Stromy v Pardubickém kraji si nominaci do soutěže, která má mezinárodní dosah, zaslouží. Například v roce 2021 s 2635 hlasy zvítězila v celostátním kole Zpívající lípa, kterou lidé také nazývají Lucasova, z obce Telecí na Svitavsku. A 20. října 2016 byla lípa na Lipce u Horního Bradla vyhlášena vítězem jubilejního patnáctého ročníku celostátní ankety Strom roku 2016 . Více než 55 000 hlasů z celé republiky ji vyneslo na 1. místo a získala tak postup do evropského kola v roce 2017. Tam skončila na třetím místě za duby nominovanými za Polsko a Velkou Británii.

Lokalita hrušky - ZDE

Naději na podobný velký úspěch má i hrušeň z Mrákotína. "Pro letošní ročník jsme připravili hned tři novinky: vyškrtli jsme zpoplatněné hlasování, abychom anketu otevřeli skutečně všem lidem, kteří chtějí podpořit české přírodní klenoty. Nyní komukoliv stačí jen potvrdit svůj hlas v e-mailu. Počet finalistů jsme snížili na deset, abychom byli schopni nabídnout komunitám okolo stromů maximum pozornosti, kterou si jejich soutěžící zaslouží. A v neposlední řadě jsme přidali nový koncept takzvaného superfinále, kdy v posledním týdnu hlasování zůstane v souboji o titul již jen polovina stromů: tedy pět,“ informovala koordinátorka ankety Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství.

Vyhlášení výsledků se bude konat 24. října 2023 na brněnské Hvězdárně a planetáriu. Vítězný Strom roku získá arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postupuje do mezinárodní soutěže Evropský strom roku. Stromy na druhém a třetím místě obdrží ošetření kořenovou injektáží od společnosti Groown.

Zažil toho hodně a přesto je planý strom stále odolný a statečný.Zdroj: Tomáš Kalous