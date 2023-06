Už se to cáká, už se plave. Letní plovárny v chrudimském okrese vítají návštěvníky se snahou přilákat je na komfort v podobě čisté vody i občerstvení. Přinášíme přehled všech koupališť a přírodních nádrží vhodných ke koupání nejen na Chrudimsku, ale i v celém Pardubickém kraji.

Koupaliště v Hlinsku | Foto: FB

Ve výše položeném Hlinsku se koupací biotop otevře pouze v červenci a v srpnu. Mnozí návštěvníci se už těší a neváhají přijet do Hlinska i zdaleka. Důvodem je skutečnost, že v koupališti není používána chemie. To zvyšuje jeho atraktivitu zejména v době mnohých alergií na chlor a podobné látky. Celý areál má dvouhektarovou rozlohu. Jako zdařilé se ukázalo zacílení na rodiny s dětmi, a to i s těmi nejmenšími. Herní potok, který je jednou z dominant areálu, se stal obrovským lákadlem a skvělým místem pro vyžití malých návštěvníků. Velikost vodní plochy, ostrov a skákací prkna dávají příležitost se vyřádit samozřejmě i plavcům či mládeži.

Provozní doba biotopu je od úterý do neděle od 9 do 19 hodin, jen v pondělí mohou návštěvníci přijít až odpoledne po 14. hodině. Dospělí zaplatí vstupné na celý den ve výši 70 Kč, děti do 15 let uhradí u kasy 40 korun. Děcko menší než 155 centimetrů se na koupaliště dostane zadarmo. Zdravotně postižený dospělý návštěvník zaplatí 30 korun na den, pro dítě s hendikepem je vstupné ještě o desetikorunu nižší. Kdo přijde po 17. hodině, vstupné se mu sníží na 35 Kč, děti zaplatí dvacetikorunu.

Letní koupaliště Chrudim nabízí relaxaci, odpočinek i zábavu po celé léto. I v nejteplejších dnech poskytuje vítané osvěžení v několika nerezových bazénech. Děti těší celá řada vodních atrakcí, za které se neplatí - jsou v ceně vstupného.Tobogán dlouhý 82 metrů, dvě velké a tři malé skluzavky, vodní a vzduchové masáže, vodní hřiby, divoký kanál, chrliče, ostrůvky nebo vodní clona baví děti, ale i dospělé. Celková plocha chrudimské plovárny přesahuje 1600 metrů čtverečních, voda je ohřívána na 25 stupňů Celsia.

"Já vím, že někteří Chrudimáci s nostalgií vzpomínají na staré koupaliště (podívejte se v archivních fotkách - ZDE), ale mně nerezové bazény nevadí. Chodíme tam pravidelně se synem a užíváme si léto u vody," řekla Deníku osmatřicetiletá Jana, která bydlí v nedalekém sídlišti U Stadionu.

Skutečské koupaliště může vystavit na odiv své parametry a vybavení. Celková plocha plaveckého bazénu je 1441 metrů čtverečních. Má rozměry 50 x 30 metrů, jeho součástí je pět skákacích bloků a drah. Dětem slouží dětský kruhový bazén o průměru 10 m a brouzdaliště 7 x 30 m, v areálu je také dětské hřiště s houpačkami, kolotoči, pískovištěm a dalším zařízením. Kapacita bazénu činí 315 koupajících návštěvníků a kapacita areálu je 1 575 návštěvníků.

Vstupné pro dospělého činí 70 korun za den, po 16. hodině se snižuje o dvacetikorunu. Děti do tří let neplatí, pro starší mládež do 15 let je cena stanovena na 65 korun, po 16. hodině na 50 Kč. Stejný ceník platí i pro důchodce, studenty nebo zdravotně postižené.

Je nutné upozornit, že v provozu není tobogán ani adrenalinová skluzavka kamikadze. "Jsou už v nevyhovujícím stavu," potvrdil skutečský starosta Jaroslav Hetfleiš. Návštěvníci se ale mohou těšit na nový stánek s občerstvením, který je oboustranný. "Bude možné ho využít i zvenku, takže lidé, kteří jsou na žulové stezce, si koupí párek v rohlíku a pivo, aniž by museli procházet branou plovárny," dodal starosta.

Slatiňanská plovárna má o letních prázdninách otevřeno od 9 do 19.30 hodin. Disponuje plaveckým bazénem o rozměru 54 x 26 metrů s hloubkou od 1 do 1,8 metru. Jeho kapacita je 314 osob.

Malý bazén pro neplavce se rozkládá na ploše 210 metrů čtverečních a vejde se do něj sedm desítek dětí. Koupaliště má velkorysou rozlohu, odpočinkové plochy s travnatým povrchem měří 4 348 metrů čtverečních. Díky tomu může pojmout téměř dva tisíce návštěvníků.