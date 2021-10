Ale výjimkou je klientka s trvalým bydlištěm v nedalekém Heřmanově Městci. "Chce odvolit, takže se do tamní příslušné volební místnosti dopraví autobusem," potvrdil ředitel společnosti SOPRE Petr Čápek. Dalším klientem je muž, který má trvalé bydliště na chrudimské radnici. Pro něj je cesta k volební urně podstatně kratší.

Volbami žije celý národ a ani bezdomovci nejsou výjimkou. Klienti noclehárny a denního centra společnosti SOPRE v Chrudimi jsou většinou přespolní a do jejich domovského města vážit cestu nechtějí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.