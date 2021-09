Oficiální zahájení školního roku tento rok lehce zbrzdilo testování. To museli podstoupit všichni žáci s výjimkou prvňáčků. Podle mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka bylo během pondělí ve školách provedeno celkem 42 572 testů. „Ze středečního testování bylo pět pozitivních antigenních testů, v jednom případě se potvrdila pozitivita při PCR testu,“ vysvětlil s tím, že na definitivní výsledek u zbývajících čtyř se zatím čeká.

Krajská hygiena však věc prozatím nechce nebo nemůže komentovat. „Informace ve věci testování žáků podává tiskový odbor ministerstva zdravotnictví,“ informoval šéf krajských hygieniků Antonín Vykydal.

V současné době platí, že pokud mají děti negativní test nebo jinak prokáží svou bezinfekčnosti, mohou v lavicích odložit roušky i respirátory. Ve společných prostorách však povinnost ochrany dýchacích cest zůstává. Děti, které se odmítnou nechat testovat, musí dodržovat přísnější hygienická pravidla. Roušku či respirátor budou muset mít nasazenou po celou dobu výuky, nebudou se moci účastnit hodin tělocviku ve vnitřních prostorách a platit pro ně bude také zákaz zpívání.

Testování v prvním školní dnu minulo pouze 5600 prvňáčků z Pardubického kraje. Ty antigenní test čekal až následující den, ve čtvrtek. „Já se nebojím. Půjde se mnou i mamka a vím, že to nebolí,“ řekla odhodlaně sedmiletá Káťa z Ústí nad Orlicí.

První školní den tak ve většině škol v Pardubickém kraji proběhl bez problémů, což Deníku potvrdila také zástupkyně ředitelky Základní školy Svatopluka Čecha v Chocni Martina Krsková. „Všichni naši žáci měli test negativní a přišli pozitivně naladěni,“ sdělila Krsková.

Bližší informace se tak veřejnost dozví až z tiskové konferenci ministra zdravotnictví. "Finální data budeme znát v pátek," konstatoval Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva.

"Všichni netrpělivě čekáme, jak dopadne screeningové šetření a jaké budou případně lokální zásahy krajských hygienických stanic a hlavní hygieničky," řekl ve středu k testování ministr školství Robert Plaga.

S plošným uzavřením škol už prý ale Plaga nepočítá. Nevyloučil však lokální zavírání tříd či škol. Klíčový bude podle ministra počet pozitivních případů na 100 tisíc provedených testů. Pokud by prý tato hodnota přesáhla pětadvacet pozitivních výsledků, mohlo by ministerstvo sáhnout k dalším opatřením. „Teď při screeningovém testování není systém rozhodně nastaven tak, že by se mělo postupovat nějakým plošným způsobem. Plošně myslím tak, že by automaticky celá třída šla do karantény. Ale celá situace má být vyhodnocována s ohledem na kontakty žáka v předchozích dvou dnech,“ řekl Plaga pro server iRozhlas. V praxi by tak v případě nakaženého žáka nemusela do karantény celá třída.