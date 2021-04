Většina lidí gratuluje starostovi k velké poctě, někteří dokonce věští, že Krňanský díky své iniciativě v komunální politice v budoucnu usedne do prezidentského křesla.

"Je to velká čest pro naše malé město, že našeho starostu přijal prezident republiky." "Málokterý starosta se dočká této pocty a myslím, že tento starosta si to plně zaslouží." "Vojta by byl dobrý prezident, zasloužil by si to za to, co vše dělá."

Ohlasy ale nejsou jen pozitivní. "Vy se chlubíte? Doufám, ze máte číslo na Andreje," zní ve zkrácené podobě jedna z reakcí.

Každopádně z tiskové zprávy nikdo nevyčte, jak se starosta třítisícového města dostal k hlavě státu. "Pan prezident starosty úplně běžně nepřijímá na Hradě. Vyhovění mé žádosti o přijetí chápu jako ocenění mého působení v komunální politice," odpověděl na otázku Deníku Vojtěch Krňanský s tím, že šlo o velmi příjemné, profesionální a přátelské jednání. "Jsem rád, že pan prezident pozorně vyslechl mé připomínky a nápady," řekl starosta Chrasti.

Miloš Zeman vyhověl žádosti o schůzku zřejmě i s ohledem na mládí Krňanského. Důvod je tedy zřejmý. Komentář z facebooku s humorným nadhledem "Miloš chtěl ráno chlast. Jirka mu špatně rozuměl a zavolal do Chrasti" je tak mimo realitu.

Oficiální zpráva Pražského hradu:



V úterý dne 6. dubna 2021 přijal prezident republiky Miloš Zeman ve své pracovně na Pražském hradě starostu města Chrast Vojtěcha Krňanského.



Pan starosta, jež se řadí mezi nejmladší starosty v České republice, prezidenta republiky informoval o aktuální dění nejen v Chrasti ale i na Chrudimsku. Mezi diskutovaná témata byla zařazena například dopravní situace spojená s výstavbou dálnice D35, nakládání s odpady v rámci Chrudimska nebo plánovaná výstavba Společensko–kulturního centra v Chrasti.



Dalším diskutovaným tématem bylo fungování jednotek sborů dobrovolných hasičů, které ukázaly svou důležitost i během pandemie koronaviru. Pan starosta představil svou vizi o financování činnosti a především pak otázku refundace mezd zaměstnavatelům, kterým by mohl být kompenzován nejen náklad na mzdu zaměstnance, ale zároveň i ztráta způsobená absencí zaměstnance v době výjezdu člena JSDH, kompenzací například formou daňové úlevy.



Prezident republiky závěrem jednání kladně ohodnotil práci a přínos pana starosty v komunální politice a zejména pak jeho příkladný přístup a pomoc nejen seniorům v době pandemie koronaviru.

