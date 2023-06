V Lidicích je to už tradice, na pietním území vypálené obce Ležáky se světla z oken stavení zavražděných obyvatel rozsvítí poprvé. Stane se to v sobotu večer v závěru děkovného koncertu Za Ležáky v podání Ústřední hudby Armády se sólisty Dashou a Janem Smigmatorem, který začne v 18 hodin. Nejprve ale zazní jména obětí nacistického běsnění doprovázená promítnutím jejich fotografií na velkém plátně. Dojemný okamžik umocní zapálení svíček u domů, v nichž ležácké rodiny žily.

Vkusně komponovaný celodenní program se uskutečnil přesně v den, kdy byly vypáleny Ležáky. | Foto: Michal Žampach

"Moc jsme si to přáli," řekla vedoucí Památníku Ležáky Kamila Chvojková.

Podívejte se ve fotogalerii na loňský ročník akce

Připomínka ležácké tragédie začne už v pátek, a to Memoriálem Karla Kněze, kterého se opět letos zúčastní zástupci složek Integrovaného záchranného systému. Branný závod byl původně určen nejmenším školáčkům, ale v mimosoutěžní vystoupení změří své síly družstva složená ze zástupců Policie ČR - KŘ Pardubického kraje, Policie ČR - obvodní oddělení Hlinsko, Městské Policie Chrudim, dále 43. výsadkového pluku Chrudim, Krajského vojenského velitelství Pardubice, Posádkového velitelství Praha, Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a Sboru dobrovolných hasičů Miřetice.

Program memoriáluZdroj: Památník Ležáky

Po skončení memoriálu se uskuteční další významná připomínková akce, a to Pieta za Karla Kněze spojenou se křtem knihy Anna a Karel Knězovi - Příběh českého četníka a sudetské Němky, jejíž autorkou je Knězova vnučka Alena Mergl Kučerová. Z obce Louka vyjde průvod k pomníku vrchního strážmistra Karla Kněze v 16 hodin, potom bude následovat křest knihy a komentovaná výstava dokumentů a fotografií rodiny Knězovy.

Vše o letošním ročníku piety najdete ZDE

Tradiční nedělní pietní shromáždění v Památníku Ležáky začne ráno o půl deváté celebrovanou mší v muzeu a skončí kolem poledne seskokem armádních parašutistů. Autobusy budou připraveny dovézt účastníky z Chrasti, Hlinska, Skutče, Slatiňan, Nasavrk a Včelákova. "Dva autobusy dorazí z Lidic, jsou zaplněny do posledního místa," potvrdila vedoucí ležáckého památníku Kamila Chvojková.

Karel Kněz byl příkladem skutečného vlastenectví

Z významných hostů v neděli na pietní akt zavítají předseda Senátu Miloš Vystrčil a další osobnosti české politické scény. Prezident republiky Petr Pavel se vzpomínky nezúčastní.

S nadměrnou dopravou do vypálené osady souvisí i uzavírka obou příjezdových silnic. V sobotu je to od 16 do 21 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. Hosté obou pietních akcí budou parkovat na blízké louce.

Video z loňského ročníku akce - ZDE