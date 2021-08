Po velké kritice návštěvníků letošní neobvykle rozdvojené a omezené pouti požádala redakce Deníku o reakci chrudimského starostu Františka Pilného. Ten vnímá "Pouťový jarmark", jak byl letošní ročník nazván, tak, že v rámci možností dopadl dobře. Velká část veřejnosti to ale vidí jinak. Mnozí se odvolávají na Heřmanův Městec, kde se tamní Bartolomějská pouť uskuteční na konci srpna bez jakýchkoliv omezení.

Pouťový jarmark na náměstí je od pátku v plném proudu | Video: Karel Dvořák

"Do poslední chvíle jsme zvažovali, zda uspořádat klasickou pouť. Já a kolega Petr Lichtenberg jsme velmi stáli o to, aby pouť byla. Bohužel vládní opatření nám to neumožnila. Dále už zbývalo jen celou pouť zrušit nebo se pokusit udělat něco jiného, nakonec byl zvolen Pouťový jarmark, jehož organizaci jsme svěřili Chrudimské Besedě. Viděl jsem na náměstí mnoho spokojených nejmenších dětí a o to nám šlo. Dospělí a puberťáci si pouťovou zábavu musí nechat na příští rok, kdy snad už pouť proběhne bez omezení," řekl starosta Pilný.