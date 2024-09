Kniha, která už je nyní v předprodeji ZDE, vychází ze vzpomínek děvčátka z kamenické osady, které bylo jako ani ne tříleté deportováno na převýchovu do Německa. Tam měla Jarmila Šťulíková zapomenout na své jméno, svůj domov, vyvražděnou rodinu a sousedy.

close info Zdroj: Nakladatelství RONADO zoom_in Kniha je už nyní v předprodeji na stránkách nakladatelství RONADO.

Z Ležáků přežily hrůzný čin nacistů jen dvě sestry - Jarmila, které ještě nebyly ani tři roky, a patnáctiměsíční Marie. A ani ty nesměly zůstat spolu v jedné rodině. Jejich vzhled s blonďatými vlásky árijské idee vyhovoval, a tak byly určeny k poněmčení.

„Na publikaci jsme s maminkou pracovaly přibližně dvanáct let. Vznikla na základě jejích vyprávění nahrávaných při cestách autem. Kapitoly jsou doplněné také vzpomínkami pamětníků či opisy z dokumentů," uvedla badatelka a spoluautorka knihy Jarmila Doležalová ml.

„Jarmila i Camilla. Díky dávné historii jsem slyšela na dvě jména. Měla jsem dva otce, dvě matky, čtyři babičky, čtyři dědy, sourozence ze starého i nového života. A dvě místa narození. O deset skutečných příbuzných mě nacisté připravili," je psáno v nové knize plné vzpomínek, ze kterých místy běhá z nich mráz po zádech.

close info Zdroj: Nakladatelství RONADO zoom_in Kniha je už nyní v předprodeji na stránkách nakladatelství RONADO.

Celoživotní trauma z války Jarmilu Doležalovou podnítilo bádat s rodinou po svých kořenech. Po politických změnách v Československu na konci 80. let a po zpřístupnění mnoha dokumentů se mohla seznámit s řadou nových skutečností, týkajících se jejich předků, kteří byli popraveni či zemřeli v nacistických koncentračních táborech.

Rodina Jarmily Doležalové rozené Šťulíkové se zapojila do odboje proti nacistům a pomáhala anglickému paradesantu SILVER A. Poté, co došlo k prozrazení, byla dvouapůlletá Jarmila odvezena z obklíčených Ležáků s ostatními ležáckými dětmi do Pardubic, Prahy a polské Lodže a odtud pokračovala už jen se svou mladší sestrou Marií do dětských domovů Bruckau a Puschkau. Po skončení druhé světové války byla obě děvčátka nalezena u německých adoptivních rodin a v roce 1946 vrácena zpět do vlasti.