Oba případy podle Holečkové nemají žádnou souvislost. "Nemáme žádné indicie, které by toto napadení spojovalo s fyzickým napadením muže a ženy, ke kterému došlo v Chrudimi letos na Nový rok," dodala.

Starosta města František Pilný, který s obyvateli Chrudimi hodně diskutuje na sociálních sítích, se vydal na večerní procházku po Chrudimi dva dny po fyzickém napadení v Havlíčkově ulici.

"Nedalo mi to a šel jsem se projít po místech, o kterých se opakovaně píše, že jsou problémová. Po cestě jsem potkal jen lidi, co přijeli vlakem, pejskaře, několik chodců. U nádraží byla pětičlenná parta mladých lidí. Nikde jsem nezaznamenal žádné problémy," napsal na facebook starosta a přiložil k příspěvku snímky liduprázdných ulic a prostranství.

Podle reakcí diskutujících je ale zřejmé, že se Pilný netrefil do správného dne ani hodiny. "Kdybyste šel třeba v pátek nebo v sobotu, tak by to možná mělo nějaký význam," zareagovala jedna z diskutujících.

Lidé poté začali starostovi, a to většinou v dobrém, navrhovat ta "správná" místa, kterým je lepší se vyhnout. "Já se třeba strašně bojím chodit večer od přítele, který bydlí v Palackého ulici, a to jdu jen kousek do auta směrem k nádraží. Mohu vám říct, že někdy to je horor projít," napsala Jana.

Debata o bezpečnosti v Chrudimi byla přitom vedena slušně a se snahou o nastolení klidu ve městě. Ten je nejvíc narušován na jaře a v létě, na čemž se většina lidí shodla. Radní se nyní také přou o rozšíření kamerového systému.

Starosta se zřejmě už o tomto víkendu vydá na procházku městem, tentokrát to bude v noci. A jak vnímá nedávné napadení v Havlíčkově ulici? "Jsem rád, že je znám pachatel. To adresně umožní uložit trest. Horší by bylo, kdyby tady běhala skupinka bijců, mlátila lidi a nikdo by nevěděl, kdo to je," dodal Pilný.

Několik lidí se v debatách o chrudimských bitkách vyjádřilo, že se v minulosti stali terčem fyzického útoku. Ale jak říkají, nechali si to pro sebe, nic nenahlásili.