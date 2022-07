I když staromilci vzpomínají na „starou dobrou“ plovárnu v Chrudimi, nerezové bazény už získaly za dvě desítky let své příznivce. Lidé mohou využít venkovní plavecký bazén pětadvacet metrů dlouhý s pěti drahami, nejmenší děti si užívají brouzdaliště a ty větší řádí na pěti skluzavkách. Ochlazení ve vodě je zábavné díky bezplatným atrakcím, jako jsou vodní a vzduchové masáže, hřiby, divoký kanál, chrliče, ostrůvky nebo vodní clona.

„Mně se na chrudimské plovárně líbí. Připadá mi tam hygieničtější koupání, do rybníka nebo řeky bych nevlezla ani náhodou. Za devadesát korun celodenního vstupného je to parádní zážitek,“ řekla pravidelná návštěvnice Monika.

V Hlinsku se lidé dočkali plovárny po dlouhých čtyřiceti letech v roce 2020. Když se otevřela, zájem lidí byl obrovský a trvá dodnes. Biotop totiž nepoužívá chemii a je tudíž vyhovující pro alergiky.

Až do loňského roku měl areál s kapacitou 700 osob problém s parkováním. Lidé stavěli auta, kde se dalo, a stávalo se, že neútěšnou situaci musela řešit místní městská policie. Letos by už k takovým situacím docházet nemělo.

„Jsou tam nová podélná stání, takže se vozidla lépe vyhnou, ale i nové parkoviště,“ řekl hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Biotop je otevřen denně do 20 hodin a návštěvníci se mohou těšit na letošní novinku v podobě hřiště na plážový volejbal.

RYBNÍK S OSTRŮVKEM

Už přes padesát let se lidé jezdí koupat do rybníka se zpevněnými hrázemi a ostrůvkem na Konopáči. Dominantou vodní plochy je 42 metrů dlouhý tobogán s vodotryskem. Přístup do vody je po schodech a žebřících či brouzdalištěm, vyhrazeným pro nejmenší a neplavce.

Koupaliště je po každé sezóně vypuštěno, vyčištěno a chemicky ošetřeno. Díky těmto opatření si voda zachovává dobrou kvalitu po celou sezónu, což mohou potvrdit i výsledky laboratorních rozborů. Koupání je možné od června do srpna, denně od 9 do 19 hodin.

Už od roku 2017 je kvůli velkému úniku vody uzavřena plovárna v nedaleké Třemošnici. Havarijní stav nedovolil, aby se lidé v areálu koupali.

„Rekonstrukce je v této době nereálná, dotace žádné nejsou. Už tehdy byl rozpočet na opravu 45 milionů korun, takže dnes bychom byli na mnohem vyšší částce. To si město dovolit nemůže,“ konstatoval třemošnický starosta Miroslav Bubeník.

Třemošničtí ale přicházejí s nápadem sluneční pláže, kterou by mohly využít zejména maminky s dětmi. Součástí areálu jsou dětské prolézačky, kolotoč a další herní prvky, k ochlazení capartů pomůže vodní mlha. Pro maminky je připraveno posezení.