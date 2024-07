Letní vedra udělají s člověkem své, o tom by mohli vyprávět chrudimští strážníci, kteří v tomto týdnu řešili vskutku kuriózní případy.

Centrum města si možná spletla s veřejnou toaletou známá žena bez domova, která se bez skrupulí v deset hodin dopoledne vymočila na dlažbu Resslova náměstí. To neuniklo operátorovi městské policie, který nepřetržitě sleduje kamery, a tak za bezdomovkyní vyrazila hlídka strážníků s pokutovým příkazem.

Kašnu na chrudimském Popperově náměstí, tedy před vlakovým nádražím, si zaměnil za bazén neznámý člověk, i jeho zachytila kamera. Vstoupil do vody a celý se smočil, na což zareagovali strážníci výjezdem na místo, aby přestupek vyřídili. Jak si ověřili, při koupeli žádná škoda na majetku nevznikla.

Možná to leckoho napadlo, ale nenašel odvahu. Muž a žena na chrudimské plovárně do toho šli v podvečerních hodinách po hlavě. Vášeň je ovládla natolik, že se obnažili a začali bez ohledu na okolí souložit. Když je personál upozornil, že je to nevhodné a nepřípustné, zareagovali jen vulgárními nadávkami a pohlavní akt neukončili.

Přivolaní strážníci dvojici zastihli na odchodu z koupaliště. Muž se ženou popírali, že souložili na veřejnosti s tím, že celá věc je pouhé nedorozumění. Byli na první pohled opilí, a tak následovala dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem. Vše bude řešit přestupková komise.