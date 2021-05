Podle serveru Seznam zprávy měl Hamáček, který byl po odvolání Tomáše Petříčka krátce i ministrem zahraničí, zvažovat výměnou za milionovou dodávku vakcín Sputnik V a pořádání summitu Biden - Putin v Praze utajení informací o podílu ruských tajných služeb na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Ve středu vicepremiér Hamáček informace Seznamu odmítl jako lživé a oznámil, že na autory reportáže i vydavatele podá trestní oznámení.

Podle někdejšího hejtmana a současného zastupitele Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána zůstává i po Hamáčkově středečním vystoupení v kauze mnoho nejasností. "Ministr vnitra ve svém vystoupení nikterak neobjasnil a neřekl nové skutečnosti, které by ozřejmily nejasné momenty v kauze cesty do Moskvy a kauze výbuchu ve Vrběticích," sdělil.

Přestože je Štěpán i nadále vlivným členem sociální demokracie, sám je zvědavý, jak se mozaika obou kauz bude dále skládat. "Máme právo znát pravdu a zároveň, pokud se prokáží pochybení, měli by dotyční zvážit vyvození osobní odpovědnosti," dodal někdejší hejtman.

Podobně se ke kauze staví i hejtman Pardubického kraje a někdejší místopředseda strany Martin Netolický. „Čekám, že další dny ukážou další skutečnosti, protože se domnívám, že nemáme všechny informace, těch otazníků je několik," uvedl pro Deník.

Podle Netolického je třeba další vysvětlení celého příběhu, aby veřejnost mohla mít elementární důvěru nejen v sociální demokracii ale v politiku obecně. "Dané osoby musí říci, jak to bylo. Cesta samotná není v režimu utajení, aby se o ní nemohlo mluvit, aby měla vliv na kauzu Vrbětice. Anebo pokud ano, je nutné vysvětlit proč to musí zůstat tajné," pokračuje pardubický hejtman.

Očekává, že se účastníci schůzky ke kauze vyjádří. "Pro mě nejsou důležitá slova politika, ale nejdůležitější vyjádření budou od těch, kteří politiky nejsou. Pokud si je pan Hamáček jistý, že obsah schůzky byl jiný než verze, kterou popisují Seznam zprávy, tak žalobě rozumím,“ uzavřel Martin Netolický.

Jednoznačnou podporu úřadujícímu předsedovi ČSSD naopak vyjádřil poslanec, někdejší místopředseda strany a starosta Náchoda Jan Birke. "Článek je neozdrojovaný, naprosto bez jakékoliv citace. Není to poprvé, kdy podobná aktivita dokáže očernit kohokoliv z nás. Dnes je to Jan Hamáček, před deseti lety to byla Věra Jourová, která dokonce skončila až ve vyšetřovací vazbě," okomentoval informace zveřejněné novináři ze Seznamu.

Podle Birkeho je potřeba likvidacím politiků ze strany novinářů učinit přítrž. "Jestli to chceme dopustit, tak takto pokračujme. Já si myslím, že je to absolutní nesmysl takto pokračovat. Respektuji novinařinu jako řemeslo, ale není možné, aby jakýkoliv novinář likvidoval některé lidi a bohužel v tomto případě se to tomuto pánovi podařilo," domnívá se.

Poslanecký klub sociální demokratů stojí za Janem Hamáčkem. Jan Birke se opřel i do postojů opozice. "Před dvěma týdny děkovali na výborech tomu samému ministrovi vnitra za vynikající práci a za čtrnáct dní je vlastizrádce. Chápu, že je před volbami a používá se všechno, co se hodí, ale tohle je prostě šílené, to už za hranou," říká poslanec.

Aktuální Hamáčkovu kauzu srovnává s kauzami Věry Jourové, Kubiceho zprávy nebo Lithium. "Je to pokaždé stejné. Slouží to k tomu zatlačit sociální demokracii a úplně ji vymazat z mapy. Bojovat se s tím v tuto chvíli dá horkotěžko. Mrzí mě to, je to něco, co je děsivé. Mělo by to být varování pro všechny ostatní. Dnes je to sociální demokracie a byl bych hrozně nerad, kdyby to byl do půl roku někdo jiný," uzavírá Jan Birke.