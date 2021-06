Podobná situace byla vloni, kdy na Bídě pracovali plynaři. Právě na jejich dílo navazuje rekonstrukce povrchu vozovky, kterou bude Ředitelství silnic a dálnic předávat do správy Pardubického kraje.

"Práce byly rozloženy do dvou let. Existoval původně i návrh tříleté etapy, ale to jsem striktně odmítl. Příští rok už budeme mít ve městě klid," říká chrudimský místostarosta Pavel Štěpánek.

Od pondělí do 23. července to nebude pro řidiče tak zlé. Musejí počítat s jednosměrným provozem od kruháku u Medlešic po vjezd do průmyslové zóny Sever. Proč ne opačně z Chrudimě ven? "Je to proto, že z Chrudimi na jih jezdí železničních spojů výrazně méně, než na sever. Dá se očekávat, že výlukové autobusy budou mít zpoždění, a tak je lepší, když ho naberou od Pardubic, kde spoje jezdí každou půlhodinu, než aby cestující na Havlíčkův Brod a ve směru na jih čekali na spoj dvě hodiny," vysvětluje místostarosta s tím, že radnice tento postup konzultovala se Správou železnic.

Nervy si budou muset upevnit řidiči při druhé etapě, která začne 24. července a potrvá do 27. srpna. Tehdy dojde k úplné uzavírce v úseku Masarykova náměstí od kruháku u Hotelu Bohemia až po vjezd na parkoviště městského úřadu v Pardubické ulici. I když jsou práce načasovány na vrcholící letní prázdniny a dobu dovolených, pověstný dopravní špunt se dá očekávat - auta totiž budou muset objet celou Chrudim po městském okruhu. Vloni se radnice rozhodla zmírnit dopravní zácpu "nenápadnou" radou, kudy si cestu zkrátit a vyhnout se pokutě od strážníků, kteří běžně průjezd nejmenovaným úsekem trestají. "Chrudimáci vědí, kam mají jet," ujišťuje Štěpánek.

Zkratku bude jistě využívat i řidič sanitky Jakub. "To bude velký problém v dopravě, ale snad to nebude trvat dlouho. Pro nás to není vždy úplně skvělé, zvlášť, když vozíme pacienty na dialýzu a zpátky. Moc nám při loňské uzavírce pomohlo," říká.

Jak se říká, něco za něco. Město s dodavatelem stavebních prací vyjednalo nové cyklopruhy, které budou po obou stranách komunikace v celé délce rekonstrukce. Navážou tak na cyklostezku k pivovaru do Medlešic a povedou kolem kruháku na Bídě po Masarykově náměstí a napojí se na cyklopěší cestu podél Chrudimky a také nahoru do průmyslové zóny.

Další novinkou bude zbrusu nový kruhový objezd na Bídě, v jehož nitru má stát vyvýšený obrovský květináč. "Na tomto místě je vstupní brána do historického města, která si zaslouží lepší vzhled, než dosud," uzavírá místostarosta.