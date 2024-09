Velká voda byla ke zvířatům krutá zejména v okolí Novohradky. Zejména ježkům už téměř zvonil umíráček. „Bylo jich opravdu hodně. Ve volné přírodě, ale i v zatopených zahrádkách, kde je lidé vždy přikrmovali. Zesláblí plavali ve vodě," popsal záchranu Milan Oppa ze Záchranné stanice Pasíčka.

V péči stanice skončili i opeřenci, a to zejména dravci. Třeba moták pochop byl tak prolitý vodou, že nebyl schopný pohybu. „Nebránil se, nechal se sebrat ze země jako slepice. Bylo třeba ho urychleně transportovat do stanice," pokračoval Oppa.

Velmi nešťastná je situace v Litomyšli, kde se na tamním náměstí nachází stovky prochladlých a promočených jiřiček, místy i vlaštovek. Drobní ptáčci měli už odletět do teplých krajin, ale to se vinou silného a trvalého deště nepodařilo. Měli shromážděnou energii na dlouhou cestu, ale tu už dávno v chladu a mokru spotřebovali. Desítky jiřiček už pošly. Ostatní se choulí na římsách, tisknou se k sobě. Mrtvé jiřičky odstraňují po dohodě se Záchrannou stanicí Pasíčka městští strážníci, jen v neděli jich zahynulo asi třicet.

Jiřičky je velmi obtížné pochytat, nicméně jich už hodně skončilo v záchranné stanici. „Hned, jak se k nám dostanou, putují do líhně. Musíme je pořádně prohřát a nakrmit," vysvětlil Milan Oppa.

Je druhá polovina září, kdy už měly jiřičky a vlaštovky opustit Čechy. Pokud by se ještě udělalo teplo a byly by schopny tak získat energii do zásoby, odlet by se jim podařit ještě mohl. „Naděje tu ještě je," dodal záchranář.