"Tajemník městského úřadu obdržel v úterý ráno žádost od zástupců odborů a vyhověl jí," řekl starosta František Pilný. Je podle něj třeba dbát vládou schválených norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

"Super. Přepracovaní úředníci se v pracovní době pojedou vykoupat. Ale my, imperialističtí vykořisťovatelé, budeme v práci, abychom ty úředníky uživili," napsal do debaty diskutující Jarda.

"Nás v ordinaci se nikdo neptá, jestli nám je teplo. Věřím, ze na úřadech mají klimatizaci," zamýšlí se Blanka. "A co v zimě? Bude otevřeno do 20 hodin? To je drzost nejvyšší. A co ostatní? Zdravotníci, hasiči a třeba i kuchaři," ptá se v diskuzi René.

"Já si myslím, že je to asi nějaký útok na stránky města, ne? Pokud nikoli, tak asi taky zavřu živnost, akorát nic nevydělám a nevím z čeho budu živ. Ale možná, že mzda úředníků bude snížena o neodpracované hodiny. Jistě nám to někdo kompetentní vysvětlí," doufá Rudolf.

V Hlinsku, v druhém největším městě okresu, naproti tomu o zkrácené provozní době úřadu neuvažují.

Podle pražské advokátní firmy Macek. legal je stanovená teplota pro kancelářskou administrativní práci, která je vykonávána vsedě s minimální pohybovou aktivitou, minimálně 20, maximálně 27 °C. Nařízení vlády však stanovuje pouze minimální požadavky a zaměstnavatelé mnohdy při extrémních teplotách na pracovištích poskytují zaměstnancům další úlevy, například zkracují pracovní dobu.

"Popravdě ani by mě to nenapadlo. Samozřejmě jsme i v minulosti řešili pitný režim zaměstnanců, ale že bychom to kvůli extrémním teplotám zapíchli, se opravdu nestalo a nic takového v plánu není," řekl místostarosta Hlinska Zdeněk Eis.

V některých kancelářích podle jeho slov klimatizace je, ale třeba stará budova "na soudu" moc ochlazení neposkytuje. Zejména matrikářky, které sídlí přímo pod střechou, musí pekelná vedra příštích dnů vydržet po celou pracovní dobu.

Redakce Deníku požádala o reakci chrudimského starostu Františka Pilného. Ten uvedl, že vedení města, tedy radní, o zkrácení pracovní doby úředníků nerozhodují.

