Posilovny jsou už několik měsíců zavřené. Náklady spojené s provozem sportovišť téměř neklesly. Trenéři jsou často zaměstnáni na dohodu a řada z nich se ocitla ve finanční nouzi. Na pomoc od státu přitom řada z nich zatím marně čeká. „O kompenzace jsme žádali, ale zatím jsme žádnou pomoc neobdrželi,“ vysvětlil provozovatel fitka v Chrudimi David Lörincz.

V krizové situaci se nachází také Fit a Sport v Pardubicích, které v žádosti o program Nájemné neuspělo. „Nájem platíme ze svého. Rezervy ale dochází, a tak už teď jedeme na dluh,“ posteskl si Martin Hájek. Jeho fitness centrum nabízí klientům nejen posilovnu, ale také masáže, solárium či kadeřnictví. Všichni trenéři zde pracují externě. O pomoc tak žádají po vlastní ose.

„Člověk něco roky buduje a najednou je po všem,“ řekl Jiří Špryňar, který provozuje fitness centrum v Chrudimi. Sám žádné zaměstnance nemá, o finanční situaci mluvit nechce. „S pomocí státu to nějak zvládnu, ale není to k žití,“ vysvětlil. Sám nejvíce lituje toho, že lidé nemohou sportovat a posilovat vlastí imunitu. V osobním tréninku s trenérem nevidí žádný problém a nepovažuje ho za rizikový. „Vláda nás prostě postavila před hotovou věc,“ dodal.

V o něco lepší situaci se nachází Jan Kulhánek ze Žamberka. Jeho sportoviště zaměstnává tři pracovníky, kteří čerpají program antivirus. „Jsou doma a čekají, až budou moct pracovat. Je to jako být v důchodu. Jeden z nich chodí do obchodu vyskladňovat zboží,“ objasnil.

Kulhánek navíc vlastní objekt, ve kterém se provozovna nachází, odpadávají mu tedy starosti s placením nájmu. Sám ale upozorňuje, že situace není dlouhodobě únosná. „Držíme se jen proto, že jsme ve vlastním. Nemáme žádný zisk, ale ještě nekrvácíme,“ řekl Kulhánek.

Není to jen o penězích

V nepříjemné situaci se nachází také samotní trenéři. Dominika z Pardubic práce trenéra neživí. Mrzí ho ale, že lidé nemohou sportovat a stýská se mu po klientech. „Dělám to z lásky k lidem a ke sportu. Ne pro peníze. Naštěstí. Bolí mě to, ale ne finančně. Mám skupiny, které trénují už deset let. Teď jsme se skoro rok neviděli,“ smutně popsal.

Také Editě Chalupníčkové chybí kontakt se sportovci. Vede skupinové lekce jógy a aerobicu ve vlastním studiu v Pardubicích. V tréninku má obyčejně až 150 dětí a sama vychovala mistryni České republiky v aerobic show. „Zavřela jsem prakticky minulý rok v březnu. Těch pár měsíců, co bylo otevřeno, jsme fungovali v omezení. Ale je dost složité nacvičit aerobikové formace s rozestupy,“ objasnila.

Online tréninky nefungují, navíc mohou být nebezpečné

O online trénink není příliš zájem. „V minulém roce jsem dělala tři online aerobní tréninky týdně, pak už jen dva. Teď cvičím na kameru jednou za týden. Ženy ke mně chodí cvičit, aby se odreagovaly,“ dodala Chalupníčková.

Někteří fitness trenéři se navíc shodují, že online tréninky mohou být nebezpečné. „Online trénink nedělám. Lidi si mě vyberou, protože jsem tam s nimi fyzicky. Na dálku je nemůžu kontrolovat a mohlo by to být kontraproduktivní,“ vysvětlila trenérka Noemi Pavlištová z Chocně.