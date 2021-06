Ze dvou přeživším děvčat z vypálené osady Ležáky žije už jen starší ze sester Šťulíkových, a to Jarmila Doležalová. Když jí byly dva roky a její sestře Marii jeden rok, nechalo je pardubické gestapo s dalšími Ležáckými zatknout, odvléci a poté byly obě dívky vybrány na poněmčení. Jejich deset nejbližších členů rodiny bylo za napomáhání parašutistům SILVER A popraveno, umučeno v koncentračních táborech, nebo byli po válce prohlášeni za mrtvé.

Z obyvatel vypálené obce Ležáky přežily jen sestry Šťulíkovy. Mladší Marie zemřela v roce 2018, starší Jarmila v 81 letech pracuje společně se svou rodinou na vzniku knihy Osud jménem Lidice. | Foto: nakladatelství RONALDO

"Přestože si v roce 2022 připomeneme již 80. výročí od vyhlazení Lidic, dodnes neexistuje seznam lidických obětí, ať v knihách, institucích, dokumentech, který by byl správně. Chybně jsou jména, data narození, místa narození, údaje o úmrtích," uvádí Jarmila Doležalová mladší, která je majitelkou nakladatelství RONALDO. To se už několik posledních let pokouší sehnat finanční podporu pro dokončení výpravné publikace o Lidicích, na kterém začalo pracovat v roce 2003. Na webové stránce donio.cz/lidice je projekt představen veřejnosti, která může vydání knihy Osud jménem Lidice finančně podpořit.