Tak tohle se povedlo. Sobotní Kaštanobraní v nasavrckém parku založeném knížetem Auerspergem si vybraly ke strávení příjemného víkendu stovky lidí. Program byl vybrán jako tradičně se vkusem, přednost na jarmarku dostali z velké většiny regionální prodejci a výrobci, "kolotočářských" cukrovinek bylo jen pomálu.

Pořadatelé zajistili vkusný výběr stánkařů i kulturního programu. | Foto: Deník/Romana Netolická

V hlavní roli Kaštanobraní pochopitelně hrály plody stromů, které vždy v říjnu padají k zemi a lákají ke sběru. Toho se jako každoročně chopily děti z nasavrcké základní školy, které kilogram prodávaly za 70 korun. Měly jich plný přívěsný vozík. „Každý rok ráda místní školu podpořím koupí kaštanů. Ale letos se mi zdají hodně malé. Zřejmě to bude suchem," řekla Magda z Hlinecka. Někdo plody nejprve projde varem a potom teprve peče, ale Magda to pokládá za zbytečné. „Na oblé straně je naříznu do kříže a peču asi čtvrt hodiny. S dcerou to milujeme, už se těším na večer," svěřila se s úsměvem.

Koření, trdeníky, hamburgery, zmrzlina z Kunětic a mnoho dalšího si návštěvníci dovedli vychutnat, k pohodě jim hrál Marek Lejhanec s doprovodem, vystoupily i folklorní soubory a děti se dočkaly i pohádky.

Parkovací místa bylo jen obtížné sehnat, protože do Nasavrk zavítaly velké davy lidí. Není divu - počasí bylo téměř letní a třetí říjnové dekádě vůbec neodpovídalo. Kdo chtěl, mohl si pod stromy nasbírat kaštany sám, ale bylo to dost obtížné. Sucho si skutečně vyžádalo svou daň a ve srovnání s nabídkou supermarketů byly plody hodně drobné. Ale - zadarmo.