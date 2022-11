„Hluboce smekám před rozhodnutím Kateřiny a jejího manžela zachránit sklářské řemeslo na Vysočině. Kvůli válce na Ukrajině a vysokým cenám energií je v současnosti nesmírně složité udržovat sklárny při životě. Dnes patří vánoční ozdoby Koulier k tomu nejlepšímu, co nejen český, ale také evropský trh nabízí. Velké poděkování patří také společnosti Kinský Žďár, která daruje nádhernou jedli do Evropského parlamentu. Už teď se těším, až bude stromeček na konci listopadu nazdoben a slavnostně představen kolegům a dalším zaměstnancům parlamentu. Bude to pěkná tečka za českým předsednictvím, které od ledna vystřídá to švédské,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský.

Česká republika zavádí v sídle Evropského parlamentu novou vánoční tradici.

„Přejeme si, abychom mohli v Evropě ukázat, jak krásné jsou české foukané vánoční ozdoby. Loni v létě jsme otevřeli nový provoz s cílem zachránit toto krásné umělecké řemeslo, když jsme se s manželem dozvěděli, že byla uzavřena poslední provozovna na Vysočině a pro kvalifikované skláře není další uplatnění,“ řekla Kateřina Šrámková, obchodní ředitelka značky Koulier.

K vánočním stromečkům má velice blízko, protože na středočeském Zámku Loučeň se již pátým rokem pořádá akce Příběh vánočního stromečku. Právě tam se zrodila myšlenka, aby český stromeček zdobil parlament v Bruselu v době českého předsednictví.

V secesním stylu

Výběr ozdob byl pečlivě zvažován. V úvahu připadalo vyrobit ozdoby v barvě trikolóry, ale nakonec přišel jiný nápad – připomínka doby secese. „Cítili jsme, že chceme ukázat něco společného, evropského, co umíme v naší zemi vyrobit. V mých představách je navíc secesní období spojeno s dobou míru a rozkvětu na evropském kontinentu. Věřím, že se nemýlíme a že se v Bruselu bude líbit,“ dodává Kateřina Šrámková.

Jedná se o zcela novou kolekci tvarů, dekorů a barev, která má nyní na podzim svou premiéru. Secesní téma, tvarosloví i barevnost byly zvoleny díky tomu, že tento styl doslova prošel celou Evropou.

Secese je mezinárodní umělecký sloh z přelomu 19. a 20. století (období označovaného jako fin de siècle) a posledním stylem souhrnného umění, též Gesamtkunstwerk, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života. Těžiště secese neleží jen ve vysokém umění, v malbě a sochařství, ale i v dekoraci a užitém umění.



Secese se neopakovatelně zapsala do tváře mnoha evropských měst jako Praha, Brno, Paříž, Vídeň, Mnichov nebo Berlín. V této době bylo vytvořeno nespočetně děl s vysokou uměleckou hodnotou, ale i předmětů denní potřeby.



Není snad evropské země, která by neměla svoje secesní umělce, a tak skláři z Oflendy věří, že při pohledu na tyto ozdoby se s nimi ztotožní i zástupci ostatních evropských zemí, že jim budou připadat blízké a domácí.

Dvojče stromečku z Bruselu bude k vidění na Zámku Loučeň.Zdroj: Sklárny Koulier

Aby si ozdoby vytvořené pro Brusel mohlo prohlédnout co nejvíce lidí, bude totožně nazdobený secesní strom vyvrcholením prohlídkové trasy na Zámku Loučeň v zámecké knihovně během adventních prohlídek při akci Příběh vánočního stromečku.

„Měli jsme nápad, že uděláme dva stromečky – dvojčata. Jeden bude v Bruselu připomínat české Vánoce a druhý bude na Loučeni připomínat evropské hodnoty a tradice. Tradičně je na zámku největší stromeček v zámecké knihovně, kde připomíná významnou událost toho konkrétního roku. Měli jsme zde stromeček Sametový, Olympijský nebo Republikový. Letos tedy bude Bruselský. V první, historické části prohlídky, ukážeme, jak se zdobily stromečky v různých koutech Evropy a v druhé části budeme vyprávět o kulturních fenoménech, které mají evropské kořeny, a přinášejí radost do celého světa. Patří k nim také gastronomie, umění, věda i architektura.

"Právě architekturu zastoupí secese,“ doplnila Kateřina Šrámková.