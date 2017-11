Chrudim – Pro zvýšení návštěvnosti areálu rekreačních lesů v chrudimské části Podhůry je klíčové jeho bezpečné cyklistické propojení s městem. Chrudimáci teď oblast navštěvují spíše auty, protože zamýšlená cyklostezka dosud chybí. Mohlo by se ale blýskat na lepší časy.

Jednání o cyklostezce teď může pokračovat.Foto: Karel Dvořák

Hlavní překážkou pro vybudování cyklostezky představují dosud nevykoupené nebo jinak nezajištěné pozemky v trase zamýšlené komunikace. Dohodu kolem jednoho z úseků například donedávna nešlo uzavřít kvůli probíhajícímu dědickému řízení. To však bylo v průběhu října dokončeno a město tak nyní současného majitele osloví ve věci vydání souhlasu, respektive uzavření příslušné smlouvy.



radnice v tuto chvíli uvádí projekt cyklostezky do takové podoby, která by se nekřížila s plány dalších majitelů pozemků v trase. Jde především o lokalitu nad areálem Technických služeb, kde radnice jedná s majitelem velké části polností o jejich částečné směně nebo vykoupení. „Pokud tyto věci klapnou, tak pak už bude zbývat opravdu jen uzavření dohody se zmiňovaným dědicem,“ potvrdil chrudimský starosta Petr Řezníček.

Přestože je dnes konečně jasno, s jakými konkrétními subjekty může město jednat, uvádění jakéhokoliv termínu konečné výstavby je podle starosty zatím nemožné.



Kromě budoucí cyklostezky směřující do rekreačních lesů se město věnuje i dalším podobným projektům. „V příštím roce bychom měli stavebně dokončit propojení dvou částí cyklostezky na Dašické ulici. To znamená, že by se měl řešit přejezd přes železniční trať Chrudim – Borohrádek tak, aby byly propojeny stávající dvě části. První z nich teď směřuje od kruhové křižovatky u benzínky k Mercii a druhá od železničního přejezdu do Vestce,“ pokračuje chrudimský starosta.



Starosta zmínil také cyklostezku, kterou v současné době připravuje sousední obec Sobětuchy. Tato cesta má směřovat z chrudimského katastru do části Vrcha, která už patří právě Sobětuchům. „Město Chrudim v tomto případě se svými sousedy spolupracuje. Zapůjčujeme zde vlastní pozemky a směňujeme je se soukromými majiteli takovým způsobem, abychom plochy určené pro cyklostezku dostali až k silnici. V tomto případě nepůjde o cestu určenou jen cyklistům, protože komunikace má sloužit zároveň i chodcům,“ uzavřel chrudimský starosta Petr Řezníček.



Nejvytíženější cyklistické propojení Chrudimě s jejím okolím představuje v současné době stezka pro pěší a cyklisty vedoucí do Slatiňan, která byla slavnostně otevřena v roce 2008. Její slatiňanskou část ale začaly před časem narušovat mělce probíhající kořeny stromů rostoucích podél břehu řeky Chrudimky.