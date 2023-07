/FOTO/ Zákaz vstupu, toto není veřejná cesta. Cedule na některých brankách do Slavické obory poblíž Trpišova na Chrudimsku před několika dny překvapily návštěvníky, kteří vždy v letních měsících využívají možnosti prohlédnout si přírodní krásy areálu založeném téměř před čtvrtstoletím knížetem Janem Adamem Auerspergem. Novým uživatelem honitby je společnost SMOLA HK, která chce podle svého tvrzení poskytnout více klidu jelení a mufloní zvěři. Motoristé se až na výjimky do obory nedostanou vůbec.

Do těchto míst už se běžný návštěvník nedostane, nejsou totiž na veřejné cestě. | Foto: Mirek Juda

Cedule se zákazem vstupu jsou z branek odstraněny a pěší nebo cyklisté mohou do obory jít. Ovšem pouze po veřejných cestách, do jiných míst je vstup zapovězen. "Cesty jsou viditelně označeny, aby návštěvníci věděli, kudy mohou jít. Obora slouží k chovu vysoké zvěře, které chceme poskytnout co největší klid. Proto nelze návštěvníkům povolit volný pohyb bez omezení," vysvětlil nájemce Slavické obory Petr Smola.

Uzavřeny nově byly dvě brány pro automobily. "Důvodem je porušovaný zákaz vjezdu. Lidé, kteří pro vjezd autem mají výjimku, se ale do obory dostanou," uvedl mluvčí Lesů ČR Přemysl Šrámek.

"Povolení vystavujeme my jako uživatelé honitby anebo Lesy ČR v součinnosti s námi," upřesnil Petr Smola s tím, že do obory tak mohou bez problémů jezdit auta lesníků, rybářů nebo pracovníků Národního hřebčína ve Slatiňanech, kteří se v oboře starají o hříbata starokladrubského koně.

Lidé jsou překvapeni tím, že u každé možné odbočky z veřejné cesty jsou cedule "zákaz vstupu". V těchto dnech se tak nedostanou k rybníku Boušovka, který je díky růžové formě leknínu přírodní památkou a od padesátých let chráněným územím. "Letos se lekníny pokochá jen hrstka vyvolených," poznamenala trpce pravidelná návštěvnice Slavické obory Zdeňka.

Nový nájemce, nová pravidla. Petr Smola prostřednictvím Deníku ujišťuje, že nejde o projev nepřátelství vůči návštěvníkům. "Samozřejmě jsme zaznamenali nesouhlasné reakce. Jsme připraveni vše vysvětlit, aby lidé věděli, co nás k těmto opatřením vede. V nejbližší době vydáme návštěvnický řád, plánu máme uspořádat Den otevřených dveří Slavické obory a zvažujeme i vydání informačních brožur. Nebráníme se komunikaci s lidmi, ale chceme být dobrými nájemci obory a honitby," zdůraznil Petr Smola s tím, že do obory se dlouhodobě neinvestovalo, což hodlá jako nový nájemce napravit.

Slavická obora (mapa ZDE) se nachází mezi obcemi Trpišov, Licibořice, Slavice a Práčov a je přístupná pouze v červnu, červenci, srpnu a v únoru a březnu. Rozprostírá se na ploše 680 hektarů a její součástí jsou starobylé dubové aleje, rybníky a rozsáhlé louky. Je domovem jelení a mufloní zvěře, ale i chráněných živočichů, například čolka horského.

Lidé mají štěstí, že se do tohoto krásného přírodního areálu vůbec dostanou. To do nedaleké Janovické obory je vstup přísně zapovězen, a to celoročně. Má rozlohu 622 hektarů a také v ní jsou chováni jeleni a mufloni. "Dříve jsme tam normálně chodili na houby, na oborním plotě byly žebříky a nikdo s tím neměl problém. Ale pak se objevil nový správce, který instaloval na plot výstražné tabule se zákazem vstupu pod pohrůžkou vysoké pokuty. Mrzí mě, že se tam už nepodíváme, chtěl jsem vnoučatům ukázat krásná zákoutí, rybníky i zámeček," zalitoval šestašedesátiletý Josef, obyvatel jedné z přilehlých vesnic.

"V Janovické oboře probíhá intenzivní lovecká činnost a pohyb lidí tam není bezpečný," odpověděl na otázku Deníku mluvčí Lesů ČR Přemysl Šrámek.