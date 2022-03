„Jsem pro to, vrátit to zpět. Trpí auto, okolní budovy. Nehledě na to, že pro někoho ty schody nejsou žádnou zpomalovací překážkou a řidiči si to klidně pletou se závodní dráhou,“ uvedla Lucie, jedna z diskutujících pod facebookovou výzvou Deníku.

„Sedmnáct schodů plus jeden velký u banky, tam to někdy někomu pěkně křupne o spodek, i když jede docela pomalu. Srovnat, vrátit, nainstalovat měřič rychlosti s kamerou a je vyřešeno. Současný stav je katastrofa,“ přidala se Hana.

Podívejte se v několika archivních fotkách, jak to v centru vypadalo dříve:

Lidé poukazují i na to, že mnohdy schody nepřinutí řidiče k pomalé jízdě. Údajně jsou v tomto hbití šoféři rozvážející pizzu nebo jiné rychlé občerstvení z centra, kdy silnici ignorují a jedou po chodníku, v lepším případě dvěma koly.

Schody v Široké ulici se nelíbí hodně lidem, ale najdou se i zastánci řešení, které nemá v Česku obdoby. „Ty schody část řidičů odradí. Náměstí by mělo být náměstí a ne magistrála nebo parkoviště. Navíc do historického centra se více hodí dlažba než asfalt,“ poznamenal Jan.

Psali jsme před 14 lety:

Schody v Široké ulici efekt nepřinesly

Stejně smýšlí i chrudimský místostarosta Aleš Nunvář. „Nechal bych to, jak to je. Část řidičů to odradí, zbylí zpomalí – na zklidnění dopravy to funguje výborně. A kdo to chce vrátit zpět, tak co myslí? Jednosměrku, která tam byla, nebo oboustranný provoz bez omezení? A jezdit nejkratší cestou přes historické centrum by bylo dobře? A co zplodiny a hluk? A co na to chodci?“ ptal se Nunvář.

Cena 17 milionů korun za 17 schodů se před lety i nyní zdála přemrštěná. Zahrnovala však celkovou rekonstrukci včetně výměny podkladních vrstev, vodovodních a kanalizačních přípojek a dalších prací. Součástí byl i mobiliář, třeba odpadkové koše nebo lavičky, které ale časem až na malé výjimky z chodníku zmizely. Lidem vadil materiál, z něhož byly vytvořeny – v zimě kov studil, v létě se na slunci nesnesitelně rozpálil.

Rekonstrukce Široké ulice odstartovala na začátku července roku 2006, tehdy byl starostou města Jan Čechlovský. Projektu architekta Kouckého předcházela studie zklidnění centra města, kterou schválili všichni zastupitelé. Rozšíření chodníků, jejich bezbariérovost, dlažba hodná historického centra, to vše byly klady.

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ

Sedmnáct schodů Koucký navrhl výlučně pro Širokou ulici v Chrudimi. „Inspirací bylo jezdecké schodiště do Vladislavského sálu. Neznám jiné podobné řešení pro auta, ani jsem ho ještě nikde jinde nepoužil,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

V jeho slovech byla znát určitá zatrpklost z toho, že nebyly věci dotaženy podle jeho představ. Šlo o kašnu, jež měla stát naproti soše Josefa Ressela. Do Chrudimi se proto už nepodíval. „Bohužel. Od chvíle, kdy jsme namísto kašny v chodníku naproti Resselovi museli udělat pouze kříž, nevznikl důvod se vracet,“ dodal.