"Peníze budou uloženy do ztrát a nálezů a po třech letech se stanou součástí rozpočtu města Chrudim. To je poté využije na opravu a rozšíření betlému. Všem dárcům bych každopádně rád poděkoval," uvedl starosta města František Pilný.

Za tři roky budou peníze použity na opravy a rozšíření řezbářského díla.Zdroj: Milan Klicpera

Od začátku adventu se překvapivě neobjevil jediný pokus o krádež peněz z Ježíškových jesliček. Důvody mohou být dva: na betlém dohlíží kamerový systém a postavy z lipového dřeva nově chrání plůtek, přes který ani vysoký člověk do jeslí nedosáhne. I když oplocení svaté trojice sklidilo na sociálních sítích kritiku Chrudimáků, kteří by betlém raději viděli otevřený v prostoru, je určitou ochranou proti zlodějům a především proti vandalům. "Ano, v minulosti docházelo k opakovanému poškození betlému a opravy si vyžádaly hodně peněz," potvrdil starosta.

Mince lidé však házejí hlavně do kašen a studní pro štěstí. Vyjadřují tím zároveň přání, aby se opět vrátili do míst, která navštívili. V kašně u morového sloupu na chrudimském náměstí se také občas pár drobných objeví. "Někdy se je snaží vylovit děti, ale moc jim to nejde, takže toho hned nechají," řekl vrchní strážník městské policie Lukáš Dvořák.

Na zámku v Pardubicích už ale zaznamenali pokusy přijít si k hotovosti od dospělých nenechavců. "Naše dvě studny jsou hluboké, není vidět na dno, ale ke vhození mincí lákají. Už se několikrát stalo, že přišel kdosi s provazem a silným magnetem a snažil se drobné peníze z vody dostat," potvrdila s úsměvem mluvčí Východočeského muzea v Pardubicích Kateřina Procházková.

Ve Svitavách překvapivě do kašny nikdo mince nehází. "Když se kašna čistí, žádné peníze tam opravdu nejsou," informoval starosta Svitav David Šimek.

Štědrý finanční dar od Chrudimáků Ježíškovi ale ve vodě neleží, takže jde podle zákona o nález, který se musí patřičně zadokumentovat a uložit. Lidé na služebnu městské policie často přinášejí peněženky i s hotovostí a platebními kartami, o které se posléze přihlásí majitelé, ale pohozené bankovky si nálezci většinou strčí do vlastní kapsy. Jiné je to s ponechanými penězi v bankomatech, které raději nálezce odevzdá, aby se dostaly zpět k roztržitému majiteli. Velkou záhadou je událost ze 16. prosince, kdy ostraze chrudimského obchodního domu Albert předal poctivý nálezce vysokou finanční hotovost, kterou nalezl v tamním bankomatu. Strážníci peníze převzali a po pečlivém zadokumentování je uložili do oddělení ztrát a nálezů. Podle informací Deníku šlo o desítky tisíc korun, o které se dosud nikdo nepřihlásil.