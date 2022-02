Jirko, kdy jsi začal poslouchat rockovou muziku? Jako většina lidí mé generace. Už na základce jsme si kopírovali kazety a sháněli zahraniční kapely všude možně a pak začalo období zábav. A bylo, „jak říkáme my, malíři, vymalováno.

Kdo jsou tvoji oblíbenci?

Postupem času se to trochu vyvíjí a mění, ale třeba Metallica byla vždy srdcovka.

Jsi zakladatelem chrudimského R-Klubu? Pokud ne, od kdy ho vedeš?

Do eRka jsem chodil do tanečních, takže zakladatel určitě nejsem, provozovat jsem ho začal v roce 2012.

Jak vznikl nápad provozovat v Chrudimi rockový klub?

První koncert, který jsem pořádal, byl v Řestokách v hospodě, byla to kapela III. Cenová, Škwor, Alžběta. Po několika letech hospodu převzala obec a eRko se v tu dobu uvolnilo, takže rozhodnutí bylo nasnadě.

Pokud vím, v R-klubu vystupovalo i nemálo zahraničních kapel, která jména byla ta nejznámější?

Pro Pain, Dog Eat Dog, Six Feet Under, Madball, Desctruction, Blaze Bayley z Iron Maiden a Waltari, kteří dříve plnili stadióny.

A z českých?

Třeba Arakain, Harley, Traktor, Rybičky 48, Dymytry, Framus Five, Hudba Praha, Krucipusk, Monkey Business, Törr… Bylo jich opravdu hodně

Jaký koncert sis nejvíc užil ty osobně?

Za mě určitě vystoupení Krausberry v roce 2016.

Zdroj: archiv R-klubu

Chrudimský R-klub dlouhá léta fungoval v objektu „Na Rozhledně“, pak tam ale musel skončit proč?

My jsme tam byli osm let a pak byl objekt prodán developerovi. Ten má samozřejmě své plány, které se s našimi bohužel neztotožňují.

Kam jste se přesunuli?

Hledali jsme dlouho a moc jsme chtěli blíž k lidem. Pak se objevil nevyužitý objekt v Husově ulici a šli jsme do toho.

V Chrudimi se proti dalšímu provozu rockového klubu uspořádala petice, o co přesně šlo?

Tahle událost nás velmi mrzí, petice byla sepsána velmi jednostranně a nepravdivě, dalo by se říct, že byla sepsána o nás bez nás. Už na začátku jsme si uvědomovali, že hudební bar nesmí v žádném případě rušit okolí, a proto jsme to udělali tak, aby k tomu nikdy nedošlo. Pocitově ta petice nebyla sepsána o nás, ale spíše o neukázněnosti chrudimských občanů a ostatních návštěvníků baru.

Jaký je výsledek?

Čekáme na rozhodnutí stavebního úřadu v Pardubicích.

Co tě vedlo k rozhodnutí vzít si pod svá křídla ještě pardubický klub Žlutý pes?

Žlutý pes byl a je pro nás legenda, šance podílet se na dalším fungování tohoto klubu nešla prostě odmítnout. Dalším důvodem je, že muziku, potažmo kulturu, máme jako svého koníčka.

Jaké kapely hodláš do Žlutého psa zvát?

Nejradši bychom všechny, které známe, (úsměv). Klub bychom rádi provozovali pro všechny různé skupiny, máme zase sebou metal, HC a čeká nás jazz, disco, rap a další žánry. Budou i akce jako streetfood nebo staročeská zabíjačka.

Jak se budou R-klub a Žlutý pes doplňovat?

Pokud vše dobře dopadne, tak R-klub bude spíše klidový, divadelní a komornější a Žlutý pes převezme tu zábavu, které se Chrudimáci z Husovy ulice tolik a neprávem bojí.

Takže R-klub z Chrudimi nezmizí?

V žádném případě, za prvé je R-Klub srdcovka a za druhé nepřipravíme Chrudim kvůli několika divákům Ordinace v růžové zahradě o kulturu. Ono totiž každé odvolání nás spíše nakopne ke zdárnému dokončení.

Luboš Hnát